Sẵn sàng cho Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026

TPO - Trung ương Đoàn sẽ tổ chức lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 tại tỉnh An Giang với nhiều công trình, phần việc và mô hình sinh kế hỗ trợ cộng đồng ở địa bàn khó khăn.

Trung ương Đoàn sẽ tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 tại xã Ba Chúc (tỉnh An Giang) vào ngày 23/5 tới.

Theo kế hoạch, chương trình ra quân sẽ diễn ra nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, có phát biểu ra quân của Ban Bí thư T.Ư Đoàn; phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; ra mắt đội hình tình nguyện; nghi thức phát động; tổ chức ký kết nghĩa với 14 xã, biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh An Giang...

Bệnh cạnh đó, chương trình cũng sẽ có nội dung trao học bổng, quà tặng thiếu nhi, học sinh theo Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 – 2030"; tặng nguồn lực hỗ trợ triển khai các công trình, hoạt động tại địa phương.

Chiến dịch nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của đoàn viên, thanh niên. Ảnh minh họa: Xuân Tùng

Ngay sau lễ ra quân, sẽ diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng trên địa bàn xã Ba Chúc. Trong đó, Ban Tổ chức sẽ khánh thành và trao tặng nhiều công trình, mô hình như: Không gian đọc sách tương tác và sinh hoạt Đội; Thắp sáng vùng biên; Không gian thể thao cộng đồng, sân chơi thiếu nhi; Ngôi nhà hạnh phúc; mô hình sinh kế phát triển kinh tế cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

Đội hình tình nguyện cũng sẽ trồng cây dọc bờ Kênh T5 (Kênh Ông Kiệt) và gắn biển công trình “Hàng cây thanh niên”. Ban Tổ chức cũng sẽ trao tặng 10 điểm phát wifi miễn phí và khánh thành, trao tặng công trình “Số hóa di tích lịch sử” tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Nhà Mồ Ba Chúc; tổ chức kết nạp đảng viên mới cho các chiến sĩ hoa phượng đỏ.

Bên cạnh đó, sẽ diễn ra chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân xã Ba Chúc; thăm, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ đang công tác và thực hiện nhiệm vụ tại Đồn Biên phòng Lạc Quới. Khai giảng lớp dạy bơi miễn phí và trao tặng các trang thiết bị học bơi cho thiếu nhi; khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc cho người dân.

Thăm, tặng quà cho gia đình lão thành cách mạng, người có công, thương binh, liệt sĩ. Tổ chức tập huấn kỹ năng tiêu thụ sản phẩm nông sản cho người dân địa phương trên Tiktok; tập huấn khởi nghiệp, phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026 nhằm triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, công trình, phần việc thanh niên thiết thực chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Chiến dịch sẽ cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các nội dung trong Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030”. Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên, cán bộ phụ trách thiếu nhi trong tổ chức các hoạt động hè cho thiếu nhi và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026.

