Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nam sinh Hải Phòng giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia

Tường Kha

TPO - Nam sinh trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Phòng) Trương Khánh Huy liên tục dẫn đầu qua từng phần thi, đã cán đích với điểm số cao nhất để giành vòng nguyệt quế tuần đầu tiên quý III Đường lên đỉnh Olympia 26.

Trận tuần đầu tiên quý III Đường lên đỉnh Olympia 26 diễn ra với bốn nhà leo núi tranh tài: Lê Nguyễn Gia Khiêm (THPT Nguyễn Thượng Hiền, TP Hồ Chí Minh), Trương Khánh Huy (THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hải Phòng), Lê Nguyễn Đăng Khoa (THPT An Lương Đông, TP Huế) và Trần Hưng Hải Anh (THPT Nam Đàn 1, Nghệ An).

olympia26-quy3-khanhhuy3.jpg
Trương Khánh Huy tại trận tuần đầu tiên quý III Olympia 26

Trương Khánh Huy đang học lớp 11 chuyên Sinh, trường THPT chuyên Nguyễn Trãi. Với cậu, Sinh học là môn học thực hành, vì vậy càng thực hành nhiều càng nắm chắc kiến thức, càng giỏi.

Phần thi Khởi động, Khánh Huy tạo được ưu thế dẫn đầu với 50 điểm. Tiếp đến Hải Anh 40 điểm, Đăng Khoa 35 điểm, Gia Khiêm 15 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần tìm có 3 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Khu vực nào gồm 20 quốc gia, có diện tích đất khoảng 7 triệu km2, được ví như cầu nối giữa ba châu lục (theo SGK Địa lí 11, Kết nối tri thức với cuộc sống). Nhưng cả bốn thí sinh không giành được điểm.

Hàng ngang thứ hai được lựa chọn có câu hỏi: Khi một vật không tự phát sáng, đồng thời hấp thụ hoàn toàn tất cả các ánh sáng đơn sắc trong vùng nhìn thấy chiếu vào nó mà không phản xạ lại tia nào, mắt ta sẽ nhìn thấy vật đó có màu gì. Khánh Huy, Đăng Khoa và Hải Anh ghi điểm với đáp án “Đen”.

Ô hình ảnh gợi ý được lật mở, Khánh Huy nhấn chuông nhanh nhất và đưa ra đáp án chướng ngại vật là “Dầu”. Điều này giúp nam sinh Hải Phòng củng cố vị trí dẫn đầu của mình với 110 điểm. Hải Anh 50 điểm, Đăng Khoa 45 điểm, Gia Khiêm 15 điểm.

olympia26-quy3-khanhhuy1.jpg
Khánh Huy nhấn chuông trả lời ẩn số chướng ngại vật.

Phần thi Tăng tốc, các thí sinh tiếp tục bám sát nhau về điểm số, tạo nên thế trận gay cấn. Qua bốn cơ hội bứt tốc, Khánh Huy tiếp tục dẫn đầu với 190 điểm, Hải Anh 110 điểm, Đăng Khoa 105 điểm, Gia Khiêm 85 điểm.

Phần thi Về đích, Khánh Huy lựa chọn gói câu hỏi có cùng giá trị 20 điểm. Cậu đánh mất điểm ở câu thứ hai vào tay Hải Anh, nhưng đã giành điểm ở câu cuối, để về vị trí với 190 điểm. Tiếp đó, cậu đã nỗ lực giành điểm số từ lượt chơi của thí sinh khác.

Ba thí sinh còn lại lần lượt Hải Anh, Đăng Khoa, Gia Khiêm bước vào thi, dù nỗ lực cải thiện điểm số nhưng không thành công.

olympia26-quy3-khanhhuy.jpg
Nam sinh Hải Phòng giành vòng nguyệt quế trận tuần.

Kết quả chung cuộc trận tuần 1 quý III Olympia , Trương Khánh Huy (THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hải Phòng) giành vòng nguyệt quế với 210 điểm.

Trần Hưng Hải Anh (THPT Nam Đàn 1, Nghệ An) về Nhì với 100 điểm. Cùng về thứ ba, Lê Nguyễn Đăng Khoa (THPT An Lương Đông, TP Huế) 65 điểm và Nguyễn Gia Khiêm (THPT Nguyễn Thượng Hiền, TP Hồ Chí Minh) 60 điểm.

Tường Kha
#Đường lên đỉnh Olympia #Olympia 26 #điểm số cao nhất #vòng nguyệt quế #quý III #nam sinh Hải Phòng #THPT chuyên Nguyễn Trãi #Trương Khánh Huy

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe