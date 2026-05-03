1.000 sinh viên Thủ đô tranh tài giải chạy

TPO - 1.000 sinh viên đã ghi danh, tranh tài tại giải chạy đặc biệt do Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần đầu tổ chức. Đây là sân chơi ý nghĩa để các bạn sinh viên khẳng định sức bền, vượt qua giới hạn bản thân và hoàn thiện tiêu chí “Thể lực tốt” trong hành trình chinh phục danh hiệu Sinh viên 5 tốt.

Khỏe để cống hiến

Cuộc thi được mở đơn đăng ký vào tối 30/4/2026 và nhanh chóng đóng đăng ký khi đủ 1.000 người tham gia. Giải bắt đầu khởi tranh từ 0h ngày 1/5 và sẽ khép lại trước 24h ngày 15/5.

“Những bước chân sinh viên Thủ đô” lần thứ I là giải chạy trực tuyến, được tổ chức tạo môi trường rèn luyện và lan toả tinh thần thể thao trong cộng đồng sinh viên.

Nguyễn Tiến Chiến - sinh viên năm nhất Trường ĐH Sư phạm Hà Nội là một trong số 1.000 vận động viên tham gia giải chạy và nhanh chóng "check-in" đạt mức tối thiểu "Những bước chân sinh viên Thủ đô".

Chiến cho biết, tham gia giải chạy trong thời gian về quê ở xã Hưng Đạo (Hà Nội) nghỉ lễ. Đường chạy là con đường liên thôn. Tham gia giải chạy không phải là một cuộc đua về tốc độ, mà là hành trình của sự kiên trì.

Nam sinh Sư phạm này cho rằng, sức khỏe là nền tảng, muốn cống hiến cho cộng đồng, trước hết phải có một cơ thể khỏe mạnh và tinh thần minh mẫn. Kỷ luật là sức mạnh, việc duy trì lịch chạy mỗi ngày giúp mình rèn luyện sự bền bỉ và khả năng quản lý thời gian hiệu quả.

Chứng nhận "Thể lực tốt" và lan toả tinh thần thể thao

Giải chạy trực tuyến dành cho sinh viên trên địa bàn Hà Nội.

Theo Ban Tổ chức, giải chạy trực tuyến diễn ra trên nền tảng ứng dụng UpRace. Vận động viên sẽ tích lũy quãng đường chạy bộ trong vòng 15 ngày và kết quả sẽ được hệ thống tự động cập nhật trên bảng xếp hạng của giải.

Vận động viên nam yêu cầu tích luỹ tối thiểu 50km, vận động viên nữ tích luỹ tối thiểu 30km. Quãng đường tích lũy được cập nhật và hiển thị trên ứng dụng Up Race.

Pace chạy được tính là hợp lệ với mức từ 4:00 - 15:00, trường hợp không hợp lệ vượt ngoài khoảng pace quy định sẽ không được chấp nhận kết quả của lượt chạy đó. Các vận động viên hoàn thành đủ điều kiện và không có hành vi gian lận sẽ được cấp Giấy chứng nhận online đạt “Thể lực tốt” cấp thành phố từ Ban tổ chức.

Thông tin thành tích, thứ hạng của vận động viên tham gia giải chạy được thể hiện đầy đủ trên app.

Ban Tổ chức khuyến khích các vận động viên chụp lại hình ảnh khi tham gia chạy bộ, ghép cùng ảnh màn hình số bước chân/quãng đường tích lũy và đăng tải kèm hashtag #NhungBuocChanSinhVienThuDo, #HoiSinhvienHanoi. Mỗi bước chạy không chỉ là hành trình rèn luyện bản thân mà còn là cách để sinh viên lan tỏa năng lượng tích cực.