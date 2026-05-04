Doanh nghiệp 'tiếp lửa' thể thao học đường

Sự đồng hành của các doanh nghiệp đang góp phần nâng tầm chất lượng các hoạt động thể thao học đường, đồng thời mang đến thêm nhiều điều kiện thuận lợi để học sinh, sinh viên tiếp cận thể thao một cách bài bản và chuyên nghiệp hơn.

Trong bối cảnh đổi mới toàn diện giáo dục, thể thao học đường ngày càng được xác định là một trọng tâm phát triển. Những năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai nhiều chiến lược và đề án dài hạn nhằm nâng cao thể lực, tầm vóc và sức khỏe học đường cho thế hệ trẻ như Chương trình “Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025”, “Đề án Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030”, Chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...

Trong xu hướng đó, sự tham gia của doanh nghiệp cũng đang đóng vai trò như một “đòn bẩy”, giúp thể thao học đường tiến gần hơn đến các tiêu chuẩn chuyên nghiệp, đồng thời gia tăng sức hấp dẫn đối với cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Từ tổ chức giải đấu, hỗ trợ vận hành đến truyền thông lan tỏa, các doanh nghiệp đang góp phần xây dựng một môi trường thể thao năng động và bền vững hơn.

Một ví dụ tiêu biểu là sự hợp tác giữa Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Grab Việt Nam và Giải bóng rổ Chuyên nghiệp Việt Nam (VBA). Với thông điệp “Inspiring The New Generation – Nơi tài năng vươn tầm huyền thoại”, chương trình hướng đến việc xây dựng một hệ sinh thái bóng rổ toàn diện, tạo điều kiện để sinh viên theo đuổi đam mê và từng bước tiếp cận môi trường thi đấu chuyên nghiệp.

Theo đánh giá của đại diện Hội Sinh viên Việt Nam, chương trình hợp tác với Grab và VBA mang ý nghĩa lớn trong việc tạo thêm cơ hội phát triển toàn diện cho sinh viên thông qua thể thao. “Sự đồng hành này sẽ góp phần thúc đẩy phong trào bóng rổ học đường, lan tỏa lối sống tích cực và truyền cảm hứng để sinh viên tự tin theo đuổi đam mê, phát huy năng lực của bản thân”, đại diện này chia sẻ.

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Grab Việt Nam và VBA hợp tác nhằm thúc đẩy thể thao học đường.

Một trong những hoạt động nổi bật là Hội trại Bóng rổ Sinh viên Mùa hè - sân chơi quy mô toàn quốc dành cho cộng đồng sinh viên đam mê “trái bóng cam”. Phối hợp cùng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và VBA, Grab sẽ tham gia đóng góp vào việc xây dựng ý tưởng, chủ đề cũng như triển khai các giải pháp nhằm nâng cao trải nghiệm cho người tham gia.

Thông qua hệ sinh thái dịch vụ, Grab sẽ cung cấp các ưu đãi và tiện ích hỗ trợ nhu cầu di chuyển, sinh hoạt cho sinh viên, vận động viên, ban tổ chức và các lực lượng tham gia trong suốt chương trình. Các hoạt động truyền thông cũng được triển khai đồng bộ nhằm lan tỏa thông điệp sống năng động, thúc đẩy tinh thần thể thao và tăng cường kết nối của chương trình với cộng đồng sinh viên.

Grab đồng thời cũng đồng hành cùng VBA trong việc hỗ trợ các tài năng trẻ tiếp cận gần hơn với hành trình đào tạo, phát triển và thi đấu chuyên nghiệp. Từ VBA Scouting Tour, Rising Camp, Combine Challenges, Rookie Draft đến mùa giải VBA 5x5 chính thức, Grab sẽ đồng hành xuyên suốt mọi cột mốc, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận môi trường bóng rổ chuyên nghiệp cho thế hệ cầu thủ tương lai.

Grab sẽ đồng hành cùng các sinh viên, vận động viên, người hâm mộ trên mọi hành trình của mùa giải VBA 5x5.

Có thể thấy, thể thao học đường không còn là câu chuyện riêng của nhà trường, mà dần trở thành một phần của hệ sinh thái rộng lớn hơn – nơi doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng cùng chung tay hỗ trợ. Đây cũng chính là nền tảng quan trọng để nuôi dưỡng một thế hệ trẻ không chỉ vững kiến thức, mà còn giàu năng lượng, tinh thần thể thao và khả năng phát triển toàn diện.