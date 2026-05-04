Quảng Ninh có tân Giám đốc Sở Y tế

TPO - Ông Bùi Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 4/5, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Hội nghị cũng công bố quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Phúc Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Móng Cái 3, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh trao quyết định cho các cán bộ.

Dịp này, UBND tỉnh Quảng Ninh công bố quyết định bổ nhiệm ông Đặng Hoàng Thông, nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Hạ Long nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long.

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng công bố quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Hoàng Hoành, Trưởng phòng Quy hoạch, Kiến trúc, và ông Trương Hoàng Quang, Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh.

Tại hội nghị, ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh trao quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Nguyễn Hữu Đuyến, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Ánh chúc mừng các cán bộ được giao nhiệm vụ mới, đồng thời ghi nhận những đóng góp của ông Nguyễn Hữu Đuyến trong quá trình công tác.

Ông Bùi Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Y tế phát biểu nhận nhiệm vụ.

Ông Lê Văn Ánh đề nghị các cán bộ được bổ nhiệm nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc nhiệm vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể cơ quan, đơn vị giữ vững đoàn kết, đổi mới phương pháp làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt các cán bộ nhận quyết định, ông Bùi Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh, bày tỏ vinh dự khi được lãnh đạo tỉnh tin tưởng giao nhiệm vụ; đồng thời cam kết tiếp tục nỗ lực, phát huy trách nhiệm, cùng tập thể cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.