Xã hội

Hàng nghìn ha lúa ở Hà Tĩnh đổ rạp sau dông lốc kèm mưa đá

Hoài Nam

TPO - Dông lốc kèm mưa đá đêm 3/5 tại Hà Tĩnh đã làm hàng nghìn ha lúa xuân chuẩn bị thu hoạch bị đổ rạp, ngập úng, khiến nông dân đối mặt nguy cơ thất thu.

Hàng nghìn ha lúa đổ rạp sau mưa lớn, nông dân Hà Tĩnh điêu đứng. Clip: Hoài Nam

Sau trận dông lốc kèm mưa đá đêm 3/5, nhiều địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh ghi nhận thiệt hại nặng nề đối với sản xuất nông nghiệp. Hàng nghìn hecta lúa xuân đang trong giai đoạn chín, chuẩn bị thu hoạch đã bị gió quật ngã, đổ rạp, ngập ướt, nguy cơ thất thu đối với người nông dân.
Bà Lê Thị Hòa (60 tuổi, thôn Tiến Hòa, xã Đức Quang) cho biết, trong đêm 3/5, trên địa bàn xảy ra mưa lớn kèm mưa đá. Thời điểm này, gia đình bà có 5 sào lúa đang chuẩn bị thu hoạch nhưng chưa chín đều nên dự định chờ thêm vài ngày. Tuy nhiên, sau trận dông lốc, đến sáng 4/5 ra thăm đồng, toàn bộ diện tích lúa đã bị đổ rạp, ngập nước. Theo bà Hòa, tình trạng này khiến lúa đối mặt nguy cơ nảy mầm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất và chất lượng.
“Lúa ngã rạp hết rồi, hư hại nhiều lắm. Trước tính mỗi sào được khoảng 2,5 tạ, nhưng giờ sản lượng chắc giảm mạnh, lại lo lúa nảy mầm. Chỉ cần mưa thêm nữa là coi như mất trắng” - bà Hòa nói.
Theo ghi nhận, tại Hà Tĩnh, lúa đang bước vào giai đoạn chín tới, chuẩn bị thu hoạch. Dù nhiều diện tích vẫn còn xanh, trận mưa lớn kèm mưa đá và dông lốc đã khiến nhiều cánh đồng bị đổ rạp trên diện rộng, lúa ngã nghiêng nhiều hướng, nhiều nơi ngập nước.
Từ sáng sớm, nhiều hộ dân đã ra đồng kiểm tra diện tích lúa sau mưa. Tuy nhiên, trước tình trạng lúa bị đổ rạp, ngập nước, nhiều người bày tỏ lo lắng khi vụ mùa nguy cơ thất thu cao.
Nhiều diện tích bị ngập nước, thân lúa gãy gập, xoắn đổ nhiều hướng, khiến việc thu hoạch gặp khó khăn.

Ông Bùi Văn Tư (trú xã Cẩm Bình) cho biết, gia đình có hơn 1 mẫu ruộng đến kỳ thu hoạch nhưng sau trận mưa dông đã bị đổ rạp, gây thiệt hại lớn. Theo ông Tư, năm 2025, lúa tươi từng được thương lái thu mua với giá từ 6.500–6.800 đồng/kg, nhưng hiện nay chỉ còn khoảng 4.800 đồng/kg. Giá đã thấp lại gặp cảnh mất mùa, công sức chăm sóc coi như mất trắng.
Theo người nông dân, bình thường, mỗi sào có thể cho thu từ 2,3–3 tạ thóc, nhưng khi lúa bị đổ rạp, nguy cơ nảy mầm rất cao, sản lượng và chất lượng đều giảm mạnh. Không chỉ vậy, việc thu hoạch cũng trở nên khó khăn, nhiều diện tích phải gặt tay, làm tăng chi phí, khiến người dân chịu thiệt hại kép.
Trong sáng nay, nhiều người dân đã ra đồng khơi thông dòng chảy, tháo nước khỏi ruộng nhằm hạn chế tình trạng lúa ngập úng, giảm nguy cơ nảy mầm và cứu vãn phần nào năng suất.

Theo thống kê tới 8h ngày 4/5 từ Chi cục Trồng trọt và chăn nuôi Hà Tĩnh, thiên tai đêm 3/5 đã khiến gần 5.900ha lúa xuân chưa thu hoạch bị ngã, đổ. Các địa phương có diện tích bị ảnh hưởng lớn như: phường Bắc Hồng Lĩnh 480ha, xã Kỳ Xuân 550ha, xã Kỳ Thượng 110ha, xã Cẩm Lạc 335ha, xã Cẩm Hưng 360ha, xã Đức Thịnh 580ha, xã Đức Quang 450ha, xã Đức Thọ 170ha, xã Tứ Mỹ 427ha, xã Sơn Tiến 404ha, xã Đông Kinh 379ha, xã Trường Lưu 278ha, xã Cẩm Bình 230ha...

