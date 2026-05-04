Hàng nghìn ha lúa ở Hà Tĩnh đổ rạp sau dông lốc kèm mưa đá

TPO - Dông lốc kèm mưa đá đêm 3/5 tại Hà Tĩnh đã làm hàng nghìn ha lúa xuân chuẩn bị thu hoạch bị đổ rạp, ngập úng, khiến nông dân đối mặt nguy cơ thất thu.
Theo ghi nhận, tại Hà Tĩnh, lúa đang bước vào giai đoạn chín tới, chuẩn bị thu hoạch. Dù nhiều diện tích vẫn còn xanh, trận mưa lớn kèm mưa đá và dông lốc đã khiến nhiều cánh đồng bị đổ rạp trên diện rộng, lúa ngã nghiêng nhiều hướng, nhiều nơi ngập nước.
Nhiều diện tích bị ngập nước, thân lúa gãy gập, xoắn đổ nhiều hướng, khiến việc thu hoạch gặp khó khăn.
Theo thống kê tới 8h ngày 4/5 từ Chi cục Trồng trọt và chăn nuôi Hà Tĩnh, thiên tai đêm 3/5 đã khiến gần 5.900ha lúa xuân chưa thu hoạch bị ngã, đổ. Các địa phương có diện tích bị ảnh hưởng lớn như: phường Bắc Hồng Lĩnh 480ha, xã Kỳ Xuân 550ha, xã Kỳ Thượng 110ha, xã Cẩm Lạc 335ha, xã Cẩm Hưng 360ha, xã Đức Thịnh 580ha, xã Đức Quang 450ha, xã Đức Thọ 170ha, xã Tứ Mỹ 427ha, xã Sơn Tiến 404ha, xã Đông Kinh 379ha, xã Trường Lưu 278ha, xã Cẩm Bình 230ha...