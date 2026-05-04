Vụ người phụ nữ bị cuốn vào gầm ô tô ở Hà Nội: Tài xế xe buýt không giảm tốc độ khi đến nút giao

TPO - Cơ quan chức năng có thông tin về nguyên nhân ban đầu vụ việc người phụ nữ đi xe máy đang dừng chờ đèn đỏ bị xe buýt đâm, cuốn vào gầm, xảy ra ở Hà Nội.

Hiện trường vụ việc.

Liên quan đến vụ tai nạn kể trên, chiều 4/5, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định do lái xe buýt không giảm tốc độ khi đến nút giao, không làm chủ tay lái dẫn đến va chạm. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Như tin đã đưa, vào sáng sớm cùng ngày, ô tô buýt tuyến số 48, BKS 29E-208.05 do anh N.A.T (SN 1985, trú tại Hà Nội) điều khiển, di chuyển trên đường Nguyễn Văn Cừ theo hướng từ Cầu Chui đi Cầu Chương Dương (Hà Nội).

Khi đến khu vực ngã tư Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Sơn, xe buýt đã xảy ra va chạm với xe mô tô BKS 29AD-293.XX do chị Đ.T.H.G (SN 1991, trú tại Hà Nội) điều khiển, đang dừng chờ đèn đỏ phía trước.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 đã phối hợp với Công an phường Bồ Đề khẩn trương cử cán bộ tới hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông và xử lý vụ việc.

Tại hiện trường, chị G. bị mắc kẹt dưới gầm xe buýt. Lực lượng chức năng đã phối hợp cùng người dân nâng phương tiện, kịp thời đưa nạn nhân ra ngoài và chuyển đi cấp cứu.

Nạn nhân bị thương, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, sức khỏe ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.

Qua kiểm tra, lái xe buýt không vi phạm nồng độ cồn và ma túy (kết quả âm tính).