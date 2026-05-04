Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI là 'đại hội hết sức đặc biệt'

Chiều 4/5, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức họp báo thông tin, giới thiệu về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới



Trao đổi tại họp báo, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 là đại hội hết sức đặc biệt.

“Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X tổ chức vào tháng 10/2024 và Đại hội lần thứ XI được tổ chức vào tháng 5/2026. Đây là một kỳ đại hội rút ngắn về nhiệm kỳ và được sự cho phép của Bộ Chính trị, Ban Bí thư”, bà Hà Thị Nga nêu rõ.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trao đổi tại họp báo. Ảnh: Như Ý.



Theo bà Hà Thị Nga, không chỉ MTTQ mà các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cũng sẽ đồng thời tổ chức đại hội ngay sau khi MTTQ Việt Nam tổ chức đại hội lần thứ XI.

“Đây là một quyết định hết sức quan trọng để đảm bảo sự thống nhất sau khi Đại hội Đảng XIV thành công. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên ngay lập tức tổ chức đại hội của mình để cụ thể hóa tinh thần, nội dung và những nhiệm vụ, giải pháp hết sức quan trọng của Đại hội Đảng toàn quốc”, bà Hà Thị Nga nhấn mạnh.

Theo bà Hà Thị Nga, vì thế, đại hội đặt ra những yêu cầu, đòi hỏi rất lớn. Thời gian qua, các tiểu ban chuẩn bị cho đại hội đã tập trung rất cao độ, dưới sự lãnh đạo, điều hành của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thực hiện các nhiệm vụ rất tốt, bài bản, chuyên nghiệp.

“Công tác chuẩn bị cho Đại hội MTTQ Việt Nam khóa XI, từ công tác chuẩn bị các văn kiện cho đại hội, công tác hậu cần, công tác tuyên truyền đến công tác chuẩn bị nhân sự của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI đã hoàn thành. Đến thời điểm này, toàn bộ các nội dung cơ bản, cốt lõi và quan trọng nhất đã được các tiểu ban hoàn thành. Chúng tôi đang gấp rút hoàn thiện những công tác chuẩn bị cuối cùng để đại hội diễn ra thành công và thông suốt”, bà Hà Thị Nga thông tin.

Nói thêm về điều đặc biệt của đại hội, bà Hà Thị Nga nêu, MTTQ Việt Nam cùng với hệ thống chính trị trong cả nước đã thực hiện sắp xếp bộ máy theo Nghị quyết 18. MTTQ Việt Nam không chỉ đơn thuần hoạt động như trước đây, mà hiện có vai trò hết sức quan trọng, rộng khắp, toàn diện hơn. Các tổ chức chính trị - xã hội đã trực thuộc MTTQ Việt Nam, được tổ chức hoạt động thống nhất trong MTTQ Việt Nam. Mô hình hoạt động của MTTQ Việt Nam đã có những thay đổi rất căn bản.

Thông tin thêm, bà Hà Thị Nga cho biết, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận 230, xác định 29 hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ hoạt động trực thuộc MTTQ Việt Nam.

“Đại hội lần này thực sự là đại hội mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới toàn diện, rộng rãi. Vai trò trung tâm điều phối của MTTQ Việt Nam phải được khẳng định một cách rõ nét, mạnh mẽ hơn để góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Điều này nhằm cùng với Đảng, Nhà nước hiện thực hóa những khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam phát triển hùng cường trong kỷ nguyên phát triển mới”, bà Hà Thị Nga nhấn mạnh.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Như Ý.



Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI là “đại hội cụ thể hóa những chủ trương, quyết sách, quan điểm rất mới của Đảng đối với hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ”. Tất cả những nội dung này đã được cụ thể hóa trong văn kiện của đại hội, trong các mục tiêu, nhiệm vụ trong 7 chương trình hành động, nhiệm vụ, giải pháp, các khâu đột phá của MTTQ Việt Nam.

Bà Hà Thị Nga thông tin thêm, Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI là đại hội đặc biệt, bởi vì có đầy đủ đại diện các giai tầng xã hội, người Việt Nam đang sinh sống trong và ngoài nước; đại diện các tổ chức tôn giáo hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam.

“Với thành phần phong phú, đa dạng như vậy, đại hội thể hiện rõ nhất tinh thần đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam”, bà Hà Thị Nga khẳng định.

Tăng cơ cấu nhân sự ở một số lĩnh vực



Về đề án nhân sự, theo thông tin tại họp báo, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ đã điều chỉnh trình số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI là 405 nhân sự (bằng với khóa X) và đã được cấp có thẩm quyền nhất trí, thông qua tại Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 7, khóa X. Trong đó, cơ cấu kết hợp, dự kiến nữ chiếm tỷ lệ 23,31%; người ngoài Đảng chiếm tỷ lệ 50,62%; người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 26,57%...

Trao đổi với báo chí, bà Hà Thị Nga cho biết, số lượng nhân sự Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI không tăng so với nhiệm kỳ trước, nhưng ở một số lĩnh vực, đối tượng có tăng.

Cụ thể, cơ cấu là nhân sĩ, trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực và một số cá nhân tiêu biểu trong các thành phần kinh tế tăng (21 nhân sự). Trong số này, sẽ tăng ở cơ cấu các lĩnh vực: khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội, pháp luật, các tập đoàn kinh tế, văn học nghệ thuật, giáo dục, y tế và chuyên gia về quốc phòng, an ninh. Đặc biệt, sẽ có thêm thành phần là đại diện các thành phần kinh tế ở các địa bàn kinh tế trọng điểm, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân trực tiếp sản xuất…

Bà Hà Thị Nga cũng nêu thêm, trong cơ cấu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, với trên 50% ủy viên là người ngoài Đảng, thể hiện được tính đa dạng, rộng rãi và dân chủ trong hoạt động của MTTQ…