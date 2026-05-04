Công an, người nhái tìm kiếm người nhảy cầu vượt biển dài nhất miền Trung

TPO - Hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an, biên phòng, cảng vụ cùng người dân và thợ lặn đang nỗ lực tìm kiếm người đàn ông nghi mất tích khi nhảy từ cầu vượt cửa biển Thuận An (phường Thuận An, TP. Huế) xuống biển.

Đến chiều tối 4/5, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP. Huế phối hợp Bộ đội Biên phòng, Cảng vụ, thợ lặn thiện nguyện và chính quyền địa phương tiếp tục triển khai tìm kiếm một người đàn ông nghi mất tích sau khi nhảy xuống khu vực cửa biển Thuận An, phường Thuận An.

Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm người đàn ông nghi nhảy cầu vượt cửa biển Thuận An mất tích.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ được huy động với quân số hàng chục người, cùng nhiều phương tiện như tàu thuyền, ca nô, thiết bị lặn chuyên dụng đã được sử dụng để mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Thông tin ban đầu, vào chiều tối 3/5, tại khu vực cầu vượt cửa biển Thuận An, một người đàn ông bất ngờ trèo qua lan can rồi nhảy xuống vùng nước sâu phía dưới.

Ngay sau khi nhận tin báo, các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Tuy nhiên, do khu vực cửa biển có dòng chảy phức tạp, việc tiếp cận và xác định vị trí nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Tại hiện trường trên cầu, cơ quan chức năng phát hiện một xe máy hiệu Sirius màu đen đỏ mang biển kiểm soát 75E1-028.xx, cùng một đôi giày và một chiếc quần dài, nghi là của nạn nhân để lại.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân nghi là ông L.T. (47 tuổi), không có việc làm ổn định và không có nơi ở cố định. Thời gian gần đây, người này sinh sống cùng em gái tại khu dân cư Tân Thành, phường Phong Quảng, TP. Huế.

Trao đổi với PV, ông Ngô Văn Đủ - Phó Chủ tịch UBND phường Thuận An cho biết, công tác tìm kiếm vẫn tiếp tục được duy trì với cường độ cao. Phạm vi tìm kiếm được mở rộng ra khu vực ngoài cửa biển, đồng thời rà soát bên trong đầm phá, các luồng lạch và vịnh nhỏ lân cận.

Cầu vượt cửa biển Thuận An thuộc dự án tuyến đường ven biển qua TP. Huế vừa được thông xe kỹ thuật vào ngày 30/4. Sau ít ngày thông xe, khu vực này đã xảy ra vụ việc nêu trên, thu hút sự quan tâm của dư luận.