Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Công an, người nhái tìm kiếm người nhảy cầu vượt biển dài nhất miền Trung

Ngọc Văn

TPO - Hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an, biên phòng, cảng vụ cùng người dân và thợ lặn đang nỗ lực tìm kiếm người đàn ông nghi mất tích khi nhảy từ cầu vượt cửa biển Thuận An (phường Thuận An, TP. Huế) xuống biển.

Đến chiều tối 4/5, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP. Huế phối hợp Bộ đội Biên phòng, Cảng vụ, thợ lặn thiện nguyện và chính quyền địa phương tiếp tục triển khai tìm kiếm một người đàn ông nghi mất tích sau khi nhảy xuống khu vực cửa biển Thuận An, phường Thuận An.

cuu-ho-thuan-an.jpg
Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm người đàn ông nghi nhảy cầu vượt cửa biển Thuận An mất tích.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ được huy động với quân số hàng chục người, cùng nhiều phương tiện như tàu thuyền, ca nô, thiết bị lặn chuyên dụng đã được sử dụng để mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Thông tin ban đầu, vào chiều tối 3/5, tại khu vực cầu vượt cửa biển Thuận An, một người đàn ông bất ngờ trèo qua lan can rồi nhảy xuống vùng nước sâu phía dưới.

Ngay sau khi nhận tin báo, các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Tuy nhiên, do khu vực cửa biển có dòng chảy phức tạp, việc tiếp cận và xác định vị trí nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Tại hiện trường trên cầu, cơ quan chức năng phát hiện một xe máy hiệu Sirius màu đen đỏ mang biển kiểm soát 75E1-028.xx, cùng một đôi giày và một chiếc quần dài, nghi là của nạn nhân để lại.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân nghi là ông L.T. (47 tuổi), không có việc làm ổn định và không có nơi ở cố định. Thời gian gần đây, người này sinh sống cùng em gái tại khu dân cư Tân Thành, phường Phong Quảng, TP. Huế.

Trao đổi với PV, ông Ngô Văn Đủ - Phó Chủ tịch UBND phường Thuận An cho biết, công tác tìm kiếm vẫn tiếp tục được duy trì với cường độ cao. Phạm vi tìm kiếm được mở rộng ra khu vực ngoài cửa biển, đồng thời rà soát bên trong đầm phá, các luồng lạch và vịnh nhỏ lân cận.

Cầu vượt cửa biển Thuận An thuộc dự án tuyến đường ven biển qua TP. Huế vừa được thông xe kỹ thuật vào ngày 30/4. Sau ít ngày thông xe, khu vực này đã xảy ra vụ việc nêu trên, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Ngọc Văn
#TP. Huế #Thuận An #cầu Thuận An #Công an #Biên phòng #Cảng vụ #cứu nạn #tìm kiếm #mất tích #cửa biển #đầm phá #người đàn ông #vượt cửa biển #nhảy cầu #phường Phong Quảng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe