Buộc phá dỡ 2 cơ sở đốt than trái phép, gây ô nhiễm tại Lào Cai

TPO - UBND xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với 2 cơ sở đốt than củi trái phép trên địa bàn. Đồng thời, xã yêu cầu các chủ cơ sở phải phá dỡ các công trình vi phạm, khôi phục lại hiện trạng ban đầu trong thời gian 30 ngày.

Ngày 4/5, trao đổi với báo Tiền Phong, ông Lê Thành Hùng - Chủ tịch UBND xã Đông Cuông cho biết, địa phương vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với hai chủ cơ sở đốt than củi trái phép, gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

Đối với cơ sở của bà Bàn Thị Hằng (trú tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông), xã xác định đã có hành vi chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để xây dựng lò đốt than củi tại địa giới hành chính thôn Chèm khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Cụ thể, bà Hằng đã cho xây dựng 3 dãy nhà khung thép lợp tôn với 16 lò sản xuất than củi trên diện tích 1.500 m2.

Hai cơ sở đốt than củi trái phép của bà Hằng và ông Hoàng bị buộc phá dỡ trong thời gian 30 ngày.

Chủ tịch UBND xã quyết định xử phạt bà Hằng số tiền 15 triệu đồng. Đồng thời buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do vi phạm là 9,9 triệu đồng. Chính quyền xã buộc bà Hằng phải tự nguyện tháo dỡ toàn bộ 3 dãy nhà và 16 lò sản xuất than, khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

Đối với cơ sở của ông Lương Mạnh Hoàng (trú tại thôn Thác Cái, xã Đông Cuông), cũng bị xử phạt vì hành vi tự ý chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại thôn Chèm. Diện tích đất vi phạm là 500 m2, được sử dụng để xây dựng 3 dãy nhà khung thép lợp tôn với 13 lò sản xuất than củi.

Các cơ sở đốt than củi hoạt động gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cây cối, đời sống người dân xung quanh.

Mức xử phạt hành chính với ông Hoàng là 7,5 triệu đồng và buộc nộp ông này nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp là 3,3 triệu đồng. Tương tự như cơ sở của bà Hằng, ông Hoàng cũng bị buộc phải tháo dỡ 13 lò than và 3 dãy nhà trong vòng 30 ngày để trả lại hiện trạng ban đầu của đất.

Theo Chủ tịch UBND xã Đông Cuông, sau phản ánh của báo Tiền Phong và kết quả kiểm tra, xác minh của chính quyền địa phương, xã hiện đã niêm phong, đình chỉ hoạt động đối với 2 cơ sở sản xuất than này. Đồng thời, phân công phòng, ban chuyên môn giám sát chặt chẽ việc tháo dỡ các công trình vi phạm trên.

Trước đó, ngày 1/5, báo Tiền Phong đã có bài phản ánh: "Dân khốn khổ vì khói bụi của lò than không phép", phản ánh về tình trạng nhiều cơ sở đốt than củi hoạt động "chui" trên địa bàn xã Đông Cuông đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và khiến nhiều diện tích cây trồng đứng trước nguy cơ chết khô.

Ngay sau tiếp nhận thông tin báo Tiền Phong phản ánh, ngày 2/5, UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản chỉ đạo "nóng". Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai giao UBND xã Đông Cuông khẩn trương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ phản ánh và xử lý dứt điểm các vi phạm; tuyệt đối không để tình trạng ô nhiễm kéo dài gây bức xúc trong nhân dân.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cũng yêu cầu Chủ tịch UBND xã Đông Cuông kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng này và phải báo cáo kết quả giải quyết về tỉnh trước ngày 10/5.