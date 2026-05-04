Cựu 'phó tướng' Công ty Nguyễn Kim lĩnh án tù trong vụ án liên quan ông Tất Thành Cang

TPO - Hơn 3 năm sau khi ông Tất Thành Cang, cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM cùng nhiều đồng phạm bị xử lý hình sự, hôm nay (4/5) ông Phạm Nhật Vinh mới bị đưa ra xét xử về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Chiều 4/5, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Nhật Vinh (cựu Thành viên HĐQT Công ty SADECO - công ty con của Công ty Tân Thuận IPC, 100% vốn Nhà nước; kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim (Công ty Nguyễn Kim) 2 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bị cáo Phạm Nhật Vinh tại phiên tòa chiều nay 4/5.

Trước đó, vụ án này đã khiến hàng loạt quan chức bị xử lý, trong đó có ông Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM). Riêng Phạm Nhật Vinh bỏ trốn và đến ngày 30/12/2025 thì về nước đầu thú và bị tạm giam đến nay thì đưa ra xét xử.

Tại phiên tòa chiều nay, bị cáo Phạm Nhật Vinh thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc, đồng thời bị cáo cũng trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, có 2 con nhỏ và vợ mắc bệnh hiểm nghèo, xin được giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa nhận định rằng, hậu quả vụ án đã được khắc phục, bị cáo không hưởng lợi cá nhân, thành khẩn khai báo và chủ động bồi thường 100 triệu đồng để khắc phục thiệt hại. Dù đang định cư tại Mỹ, bị cáo đã tự nguyện trở về Việt Nam đầu thú, thể hiện thái độ hợp tác nên đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ, tuyên mức án từ 2-3 năm tù.

Bào chữa cho bị cáo Vinh, luật sư trình bày nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, tự nguyện khắc phục hậu quả, quá trình công tác có nhiều đóng góp cho xã hội. Đồng thời, luật sư cho biết trước khi xuất cảnh, bị cáo Vinh đã tích cực phối hợp với cơ quan điều tra và qua Mỹ khi chưa bị khởi tố bị can.

Bên cạnh đó, luật sư nói trong thời gian ở Mỹ bị cáo Vinh đã 3 lần gửi đơn tới các cơ quan tiến hành tố tụng nói về lý do, mục đích xuất cảnh, công việc và bày tỏ mong muốn trở về Việt Nam đầu thú, hợp tác với cơ quan chức năng.

Được nói lời sau cùng, bị cáo Phạm Nhật Vinh xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chăm lo cho gia đình và trở thành công dân tốt cho xã hội.

Mắt xích quan trọng trong "phi vụ" thâu tóm cổ phần

Theo nội dung vụ án, Phạm Nhật Vinh là mắt xích quan trọng trong việc thực hiện các hành vi sai phạm tại Công ty SADECO.

Sadeco là công ty con của Công ty IPC (100% vốn Nhà nước). Lợi dụng chủ trương tăng vốn điều lệ, các bị can đã "bắt tay" để SADECO phát hành 9 triệu cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng/cổ phần mà không qua đấu giá, thẩm định giá theo quy định.

Mức giá 40.000 đồng/cổ phần là quá thấp so với giá trị thực tế. Hành vi này đã giúp Công ty Nguyễn Kim thâu tóm quyền kiểm soát Sadeco, đồng thời gây thất thoát cho Nhà nước số tiền hơn 669 tỷ đồng. Trong đó, vốn của UBND TPHCM bị thiệt hại hơn 485 tỷ đồng và vốn của Thành ủy TPHCM thiệt hại hơn 184 tỷ đồng.

Bị cáo Phạm Nhật Vinh, với vai trò là thành viên HĐQT SADECO (đại diện vốn của Nguyễn Kim), đã biểu quyết thống nhất phương án phát hành cổ phần trái luật. Sau khi vụ án bị khởi tố vào năm 2020, Vinh đã bỏ trốn ra nước ngoài và bị truy nã quốc tế. Phải đến ngày 30/12/2025, bị cáo này mới ra đầu thú.

Liên quan vụ án, tháng 1/2022, TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm, phạt ông Tất Thành Cang (cựu phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM) 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Ông Tất Thành Cang nhiều lần lấy khăn lau nước mắt khi nói lời sau cùng tại phiên tòa phúc thẩm chiều ngày 8/6/2022. Ảnh: Tân Châu Sau án sơ thẩm, ông Cang kháng cáo. Chiều 9/6/2022, HĐXX phúc thẩm của TAND cấp cao tại TPHCM tuyên chấp nhận kháng cáo của ông Tất Thành Cang, qua đó giảm từ 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí” mà án sơ thẩm đã tuyên, xuống còn 8 năm 6 tháng tù. Trong vụ án này, sai phạm của ông Tất Thành Cang thể hiện, với vai trò phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, ông Cang đã trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Văn phòng Thành ủy. Khi Văn phòng Thành ủy xin ý kiến về việc chuyển nhượng cổ phần tại SADECO với giá 40.000 đồng/cổ phần, ông Cang không chỉ đạo bị cáo Phạm Văn Thông (cựu phó Chánh văn phòng Thành ủy) phải thực hiện theo quy định đấu giá công khai, thẩm định giá. Ngoài ra, ông Cang còn có bút phê "đồng ý" vào tờ trình xin chủ trương chuyển nhượng cổ phần cho Nguyễn Kim. Hành vi của ông Cang đã tạo điều kiện cho các bị cáo thực hiện việc chuyển nhượng 9 triệu cổ phần của SADECO cho Nguyễn Kim gây thiệt hại nghiêm trọng cho Nhà nước.

