Tòa án kêu gọi Đào Minh Quân và đồng phạm ra đầu thú

TPO - TAND TPHCM phát thông báo kêu gọi Đào Minh Quân và 5 đồng phạm đang bị truy nã sớm ra đầu thú để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Theo kế hoạch, từ ngày 14 - 15/5, TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử Đào Minh Quân (74 tuổi) cùng các đồng phạm về các tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 113 và 109 Bộ luật Hình sự. Phiên tòa được tổ chức tại Trại tạm giam B34 (xã Nhuận Đức, TPHCM).

Đào Minh Quân và Phạm Lisa

Ngoài Đào Minh Quân, 5 bị cáo khác gồm: Phạm Lisa (tức Phạm Anh Đào), Huỳnh Thị Thắm, Đào Kim Quang, Lâm Ái Huệ và Hà Xuân Nghiêm. Theo tòa án, các bị cáo hiện đang lẩn trốn tại Mỹ, Canada, Na Uy… và chưa ra trình diện. Cơ quan xét xử nhấn mạnh, nếu tiếp tục vắng mặt, các bị cáo sẽ bị coi là từ bỏ quyền tự bào chữa và bị xét xử vắng mặt theo quy định.

Tổ chức do Đào Minh Quân cầm đầu – tự xưng là “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” – đã bị Bộ Công an xác định là tổ chức khủng bố. Nhóm này tiến hành tuyển mộ lực lượng từ nhiều nguồn, trong đó có việc lôi kéo người Việt tại các trại tị nạn ở nước ngoài, sau đó đưa về nước thực hiện các hoạt động phá hoại.

Từ năm 2015 đến 2017, tổ chức này gia tăng hoạt động, thành lập nhiều nhóm như “Phượng Hoàng”, “Mãng Xà”, “Biệt động quân”… với mục tiêu thực hiện các hành vi gây rối, phá hoại, thậm chí lên kế hoạch tấn công các mục tiêu quan trọng. Một số đối tượng được cử về nước để trực tiếp chỉ đạo, cung cấp tài chính cho các hoạt động này.

Một số thành viên đã thực hiện hành vi đốt kho tạm giữ xe vi phạm giao thông tại Đồng Nai, gây thiệt hại lớn về tài sản. Ngoài ra, nhóm còn lên kế hoạch gây nổ tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, gây hoang mang trong dư luận.

Trước đó vào cuối năm 2017, TAND TPHCM đã xét xử và tuyên phạt 15 bị cáo liên quan trong cùng đường dây với mức án từ 4 đến 16 năm tù.