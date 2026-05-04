Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tòa án kêu gọi Đào Minh Quân và đồng phạm ra đầu thú

Tân Châu

TPO - TAND TPHCM phát thông báo kêu gọi Đào Minh Quân và 5 đồng phạm đang bị truy nã sớm ra đầu thú để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Theo kế hoạch, từ ngày 14 - 15/5, TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử Đào Minh Quân (74 tuổi) cùng các đồng phạm về các tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 113 và 109 Bộ luật Hình sự. Phiên tòa được tổ chức tại Trại tạm giam B34 (xã Nhuận Đức, TPHCM).

image.jpg
Đào Minh Quân và Phạm Lisa

Ngoài Đào Minh Quân, 5 bị cáo khác gồm: Phạm Lisa (tức Phạm Anh Đào), Huỳnh Thị Thắm, Đào Kim Quang, Lâm Ái Huệ và Hà Xuân Nghiêm. Theo tòa án, các bị cáo hiện đang lẩn trốn tại Mỹ, Canada, Na Uy… và chưa ra trình diện. Cơ quan xét xử nhấn mạnh, nếu tiếp tục vắng mặt, các bị cáo sẽ bị coi là từ bỏ quyền tự bào chữa và bị xét xử vắng mặt theo quy định.

Tổ chức do Đào Minh Quân cầm đầu – tự xưng là “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” – đã bị Bộ Công an xác định là tổ chức khủng bố. Nhóm này tiến hành tuyển mộ lực lượng từ nhiều nguồn, trong đó có việc lôi kéo người Việt tại các trại tị nạn ở nước ngoài, sau đó đưa về nước thực hiện các hoạt động phá hoại.

Từ năm 2015 đến 2017, tổ chức này gia tăng hoạt động, thành lập nhiều nhóm như “Phượng Hoàng”, “Mãng Xà”, “Biệt động quân”… với mục tiêu thực hiện các hành vi gây rối, phá hoại, thậm chí lên kế hoạch tấn công các mục tiêu quan trọng. Một số đối tượng được cử về nước để trực tiếp chỉ đạo, cung cấp tài chính cho các hoạt động này.

Một số thành viên đã thực hiện hành vi đốt kho tạm giữ xe vi phạm giao thông tại Đồng Nai, gây thiệt hại lớn về tài sản. Ngoài ra, nhóm còn lên kế hoạch gây nổ tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, gây hoang mang trong dư luận.

Trước đó vào cuối năm 2017, TAND TPHCM đã xét xử và tuyên phạt 15 bị cáo liên quan trong cùng đường dây với mức án từ 4 đến 16 năm tù.

Tân Châu
#Đào Minh Quân #Đầu thú #TAND TPHCM #Xét xử #Khoan hồng #Điều 113 #Điều 109 #Bộ luật hình sự #Khủng bố

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe