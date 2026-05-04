Bé trai 4 tuổi tử vong nghi mắc bệnh dại sau nhiều tháng bị chó, mèo cào cắn

Huỳnh Thủy

TPO - Bé trai 4 tuổi ở Đắk Lắk vừa tử vong sau nhiều tháng bị chó, mèo cào cắn. Đây là ca tử vong thứ 2 nghi mắc bệnh dại tại địa phương này từ đầu năm 2026 tới nay.

Ngày 4/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận một trường hợp bệnh nhi tử vong nghi do bệnh dại. Đây là ca tử vong thứ 2 kể từ đầu năm đến nay nghi bị bệnh dại.

Bệnh nhi là Y.J.P.H.Đ. (SN 2021, trú xã Krông Năng). Trước đó, ngày 30/4, trẻ xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi, sợ ánh sáng, sợ gió, ăn uống kém, nôn ói, đau bụng.

Đến ngày 2/5, bệnh nhi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên thăm khám, điều trị và được chẩn đoán sốt chưa rõ nguyên nhân, theo dõi co giật do sốt. Tuy nhiên, tình trạng bệnh diễn tiến nặng.

Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên - nơi điều trị cho bé trai nghi mắc bệnh dại.

Ngày 3/5, bệnh nhân được tiên lượng tử vong, gia đình xin đưa trẻ về nhà. Chẩn đoán khi xuất viện gồm: sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa, viêm não - màng não, theo dõi bệnh dại, suy hô hấp độ IV. Cùng ngày, bệnh nhi tử vong tại nhà.

Theo người nhà, khoảng 4 tháng trước, trẻ từng bị một con mèo khoảng 6 tháng tuổi cào vào cẳng tay phải, sau đó con mèo đã bị bán nên không thể theo dõi. Ngoài ra, khoảng 3 tháng trước, trẻ tiếp tục bị chó cắn trượt da vùng bụng, hiện con chó vẫn còn sống.

Sau khi ghi nhận ca tử vong nghi do dại, CDC tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành điều tra dịch tễ, xác minh tiền sử phơi nhiễm và các yếu tố nguy cơ.

Đồng thời, ngành y tế triển khai xử lý ổ dịch tại khu vực cư trú, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân theo dõi sức khỏe và rà soát các trường hợp bị chó, mèo cắn trên địa bàn.

#Bệnh dại #chó cắn #trẻ em #Đắk Lắk #tử vong #bệnh truyền nhiễm

