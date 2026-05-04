Em trai bà Hứa Thị Phấn bị tuyên án vắng mặt 12 năm tù

TPO - Tòa án xác định, trong vụ vay sai quy định 249 tỷ đồng, bà Hứa Thị Phấn là chủ mưu, em trai bà Phấn là Hứa Xường và những bị cáo khác là đồng phạm. Bà Phấn đã chết nên không xem xét trách nhiệm hình sự, Hứa Xường đang trốn truy nã nên bị xét xử vắng mặt.

Chiều nay (4/5), HĐXX TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Hứa Xường (em trai bà Hứa Thị Phấn) 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị cáo Hứa Xường đang trốn truy nã. Ảnh: CA

Cùng tội danh, bị cáo Trần Hoàng Trinh (cựu Giám đốc Công ty Phú Mỹ) lĩnh án 6 năm tù; 4 cựu thành viên HĐQT là: Hứa Thị Bích Hạnh bị phạt 3 năm tù, Ngô Nguyễn Đoan Trang và Lâm Kim Dũng cùng bị phạt 3 năm 6 tháng tù.

4 bị cáo là cựu cán bộ ngân hàng, HĐXX tuyên phạt từ 3-5 năm tù cùng về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng”.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo nội dung bản án, các bị cáo trong vụ án là những người có trình độ song vì tư lợi, vì động cơ cá nhân và cả vì nhận thức pháp luật chưa đầy đủ, các bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội, giúp sức cho bà Hứa Thị Phấn chiếm đoạt số tiền lớn.

Hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm đến tài sản của tổ chức được pháp luật bảo vệ, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của tổ chức ngân hàng.

Cũng theo HĐXX, bị cáo Hứa Xường hiện đang bỏ trốn, bị truy nã, các cơ quan tiến hành tố tụng vận động về đầu thú, trình diện để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật, nhưng đến nay vẫn chưa trình diện, do đó, cũng cần xử lý nghiêm, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

HĐXX đã cân nhắc các bị cáo giữ vai trò chính là người chủ mưu, cầm đầu tổ chức thực hiện tội phạm, đồng thời giảm nhẹ, khoan hồng đối với các bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án.

HĐXX xác định ngoại trừ bị cáo Hứa Xường, các bị cáo trong vụ án đều có thái độ khai báo rõ ràng, thành khẩn, ăn năn hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, các bị cáo ở giai đoạn điều tra, giai đoạn chuẩn bị xét xử đều tự nguyện nộp tiền để khắc phục hậu quả của vụ án, dù bản thân không hưởng lợi.

Về nội dung vụ án, HĐXX đồng tình như cáo trạng nêu, mặc dù Công ty Phú Mỹ không đủ năng lực tài chính nhưng từ năm 2007, dưới sự chỉ đạo của bà Hứa Thị Phấn (Chủ tịch HĐQT, đã mất) công ty này đã lập hồ sơ vay vốn ngân hàng để đầu tư vào dự án Garden City (khu 13D, huyện Bình Chánh cũ). Sau đó, các bị cáo dùng dự án này thế chấp cho các hợp đồng tín dụng để vay 249 tỷ đồng, mặc dù tại thời điểm đó, dự án chưa đủ điều kiện pháp lý để thế chấp và Công ty Phú Mỹ cũng chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính hay được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đến ngày 15/8/2024, khoản vay của Công ty Phú Mỹ đã rơi vào nợ xấu nhóm 5. Sau khi trừ đi các giá trị tài sản đảm bảo có thể thu hồi, cơ quan chức năng xác định hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho ngân hàng tổng số tiền là 73 tỷ đồng.