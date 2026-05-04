Người lính

Mỹ huy động máy bay, tàu chiến và 15.000 binh sĩ tham gia 'Dự án tự do' ở eo biển Hormuz

Quỳnh Như

TPO - Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết, khoảng 15.000 binh sĩ Mỹ, tàu khu trục và hơn 100 máy bay sẽ tham gia "Dự án tự do" để giải phóng các tàu bị mắc kẹt ở eo biển Hormuz do xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran.

Theo Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, dự án sẽ bắt đầu vào 4/5, với mục tiêu khôi phục quyền tự do hàng hải cho các tàu thương mại đi qua tuyến vận tải chiến lược, nơi chiếm khoảng 1/4 lưu lượng dầu mỏ vận chuyển bằng đường biển toàn cầu.

CENTCOM cho biết, lực lượng tham gia sẽ bao gồm hàng chục nghìn binh sĩ, các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, máy bay triển khai trên bộ và trên biển, cùng các nền tảng không người lái đa lĩnh vực.

"Sự hỗ trợ quân sự của Mỹ cho 'Dự án tự do' sẽ bao gồm các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, hơn 100 máy bay triển khai trên bộ và trên biển, các nền tảng không người lái đa lĩnh vực và 15.000 binh sĩ", CENTCOM viết trên nền tảng X.

4368e1f3-143a-4c91-b6e3-658e1d73938a.jpg
Ảnh: CENTCOM

Đô đốc Brad Cooper, Chỉ huy CENTCOM lưu ý: "Việc hỗ trợ nhiệm vụ phòng thủ này là rất cần thiết cho an ninh khu vực và kinh tế toàn cầu, đồng thời chúng tôi tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa hải quân".

Trước đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đang triển khai một chiến dịch nhân đạo quy mô lớn mang tên "Dự án tự do" nhằm hỗ trợ hàng chục tàu trung lập đang mắc kẹt do xung đột trong khu vực. Ông khẳng định nhiều quốc gia đã đề nghị Washington hỗ trợ giải cứu tàu thuyền của họ.

"Các quốc gia trên khắp thế giới, hầu hết đều không liên quan đến cuộc xung đột ở Trung Đông, đã yêu cầu Mỹ giúp giải cứu các tàu của họ đang bị mắc kẹt ở eo biển Hormuz... Họ chỉ là những người ngoài cuộc, trung lập và vô tội", ông Trump viết trên Truth Social.

Theo kế hoạch, Mỹ sẽ hướng dẫn các tàu di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm đến vùng biển an toàn để tiếp tục hoạt động. Tuy nhiên, chi tiết cách thức triển khai vẫn chưa được công bố đầy đủ.

"Vì lợi ích của Iran, Trung Đông và Mỹ, chúng tôi đã thông báo với các quốc gia này rằng chúng tôi sẽ hướng dẫn tàu thuyền của họ an toàn ra khỏi các tuyến đường thủy bị hạn chế, để họ có thể tự do và thuận lợi tiếp tục công việc của mình", ông Trump cho biết.

Trong thông điệp của mình, Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng thủy thủ đoàn của các tàu bị phong tỏa đang trong điều kiện khó khăn. Trên nhiều tàu, nguồn cung cấp thực phẩm và nước uống đang cạn kiệt. Việc neo đậu kéo dài ở eo biển đang đe dọa sức khỏe của các thủy thủ.

Tổng thống Mỹ cũng nói thêm rằng, sau khi rời khỏi khu vực nguy hiểm, phần lớn các công ty vận tải không có kế hoạch quay trở lại eo biển cho đến khi tình hình trong khu vực hoàn toàn ổn định.

Trong một diễn biến liên quan, tờ Wall Street Journal dẫn một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, "Dự án tự do" không bao gồm việc tàu hải quân Mỹ hộ tống trực tiếp các tàu thương mại. Thay vào đó, nó được thiết kế như một cơ chế phối hợp giữa các quốc gia, công ty bảo hiểm và ngành vận tải biển nhằm điều tiết lưu thông qua eo biển.

Tass
#Mỹ #Iran #eo biển Hormuz #quân đội #tự do hàng hải #dự án tự do #tàu chiến #xung đột

