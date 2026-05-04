Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dự Hội nghị cấp cao ASEAN tại Philippines

Thu Loan

TPO - Nhận lời mời của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr - Chủ tịch ASEAN năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines, từ ngày 7 - 8/5.

screen-shot-2026-05-04-at-65139-pm.png
Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: Gia Hân

Dù đối mặt nhiều thách thức do tình hình thế giới và khu vực biến động nhanh, phức tạp và khó lường, ASEAN tiếp tục củng cố Cộng đồng trên cơ sở thành quả giai đoạn 2015-2025, bắt đầu triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các kế hoạch chiến lược, hướng tới một ASEAN tự cường, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm. ASEAN duy trì đoàn kết và vai trò trung tâm, song cũng phải đối mặt nhiều thách thức cả từ bên trong và bên ngoài.

Trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2026, Philippines đặt ra 3 định hướng lớn cho hợp tác ASEAN trong năm 2026: Củng cố các nhân tố then chốt đối với hòa bình và an ninh; Mở rộng các hành lang thịnh vượng; và Thúc đẩy trao quyền cho người dân.

Trước các diễn biến tại Trung Đông, nước Chủ tịch Philippines và ASEAN đã bước đầu có phản ứng, điều chỉnh kịp thời. Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã ra Tuyên bố chung về tình hình Trung Đông ngày 4/3; tổ chức 2 cuộc họp đặc biệt trực tuyến để thảo luận về tác động chính trị, an ninh và kinh tế đối với ASEAN cũng như hướng phối hợp hành động.

Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 32 ngày 13/3 đã ra Tuyên bố chung về nâng cao tự cường kinh tế ASEAN trước các biến động địa chính trị và kinh tế toàn cầu. Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AECC) đặc biệt về tình hình Trung Đông ngày 30/4 đã thông qua Tuyên bố chung về hệ lụy kinh tế của tình hình Trung Đông. Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN đặc biệt ngày 27/4 đã ra Tuyên bố chung về diễn biến tình hình Trung Đông. Đây là cách làm mới của ASEAN, thể hiện ASEAN thích ứng và hiệu quả hơn.

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 (chủ đề “Cùng chèo lái tương lai chung”) là 1 trong 2 cuộc họp định kỳ hằng năm của lãnh đạo ASEAN trong năm 2026, là dịp quan trọng để lãnh đạo các nước chia sẻ đánh giá toàn diện tình hình thế giới và khu vực, thống nhất các định hướng chiến lược và biện pháp tăng cường hợp tác ASEAN.

Philippines đề nghị hội nghị cấp cao lần này tập trung trao đổi 3 nội dung, gồm bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, và bảo hộ công dân ASEAN; đồng thời, khẳng định tiếp tục thúc đẩy thực hiện các trọng tâm và ưu tiên chiến lược về tăng cường liên kết nội khối, nâng cao tự cường, tự chủ chiến lược và vai trò trung tâm của ASEAN, duy trì đà cho xây dựng Cộng đồng theo các mục tiêu và kế hoạch của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Thu Loan
#Thủ tướng Lê Minh Hưng #Asean #Cấp cao Asean #Thượng đỉnh Asean #Trung Đông #An ninh năng lượng #Philippines

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe