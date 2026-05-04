'Không thể biên soạn một bộ sách giáo khoa hoàn toàn mới do thời gian gấp rút'

TPO - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, trong bối cảnh hiện nay không thể biên soạn một bộ sách giáo khoa hoàn toàn mới do thời gian gấp rút, cần 2 - 3 năm để hoàn thiện. Vì vậy, phương án được lựa chọn là sử dụng một trong ba bộ sách đang triển khai.

"Kết nối tri thức với cuộc sống" đã được chọn

Chiều 4/5, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng trao đổi với báo chí về việc triển khai chủ trương thống nhất một bộ sách giáo khoa dùng chung trên toàn quốc, bắt đầu từ năm học 2026 - 2027.

Theo ông, đây là nội dung thực hiện theo Nghị quyết của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Chính phủ, trong đó đặt mục tiêu tiến tới miễn phí toàn bộ sách giáo khoa vào năm 2030.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng. Ảnh: Như Ý

Thứ trưởng cho rằng, trong bối cảnh hiện nay không thể biên soạn một bộ sách giáo khoa hoàn toàn mới do thời gian gấp rút, cần 2 - 3 năm để hoàn thiện. Vì vậy, phương án được lựa chọn là sử dụng một trong ba bộ sách đang triển khai theo chương trình xã hội hóa, gồm: Cánh diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống.

Sau quá trình nghiên cứu, lấy ý kiến từ các sở cùng chuyên gia, Bộ quyết định chọn bộ "Kết nối tri thức với cuộc sống" của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam làm bộ sách giáo khoa thống nhất.

"Ngày 26/12/2025, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt 'Kết nối tri thức với cuộc sống' là bộ sách giáo khoa thống nhất dùng chung cho toàn quốc kể từ năm học 2026 - 2027", ông Thưởng nói.

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho hay, việc thống nhất một bộ sách giáo khoa không đồng nghĩa loại bỏ hoàn toàn các bộ sách khác. Trong quá trình dạy học, giáo viên vẫn có thể tham khảo, khai thác nội dung từ các nguồn học liệu khác để làm phong phú bài giảng.

"Trọng tâm của giáo dục vẫn là chương trình, còn sách giáo khoa chỉ là tài liệu hỗ trợ. Vì thế không lãng phí với những bộ sách giáo khoa khác", ông Thưởng nêu rõ.

Giá sách giáo khoa giảm khoảng 13%

Cùng với việc ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng tiến hành rà soát, hiệu chỉnh nội dung cho phù hợp với thay đổi về mô hình chính quyền địa phương từ 3 cấp sang 2 cấp. Trong đó, một số môn như Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đã điều chỉnh xong.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam in ấn, phát hành với mục tiêu đảm bảo trước năm học, muộn nhất trước 20 ngày, có đầy đủ sách giáo khoa cho các nhà trường và cho giáo viên.

"Đến thời điểm này, 5/7 khu vực phát hành của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã nhập kho sách và đã công bố mức giảm giá trung bình khoảng 13,3% so với trước", Thứ trưởng thông tin.

Song song đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn cho giáo viên, tập trung vào những nội dung còn vướng mắc trong quá trình sử dụng sách mới, tránh triển khai dàn trải, kém hiệu quả.

Còn về lâu dài, theo ông, chương trình giáo dục phổ thông sẽ tiếp tục được rà soát, cập nhật theo hướng tăng cường các môn khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI)…

Trong đó, một số nội dung đã được thí điểm giảng dạy trong trường phổ thông, cùng với việc chú trọng hơn đến kỹ năng sống, giáo dục văn hóa và nghệ thuật.

Ông Thưởng nói thêm, chu kỳ thay đổi chương trình giáo dục thường kéo dài 10 - 15 năm, tuy nhiên việc "phát triển chương trình" được thực hiện thường xuyên nhằm cập nhật xu hướng mới. Mục tiêu là đảm bảo chuẩn đầu ra nhưng không gây quá tải cho học sinh.

Ngoài ra, việc chuyển từ dạy kiến thức sang phát triển năng lực, phẩm chất, đặc biệt là khả năng tự học của học sinh, được coi là định hướng xuyên suốt.

"Thống nhất một bộ sách giáo khoa không có nghĩa học sinh chỉ học trong một cuốn sách. Giáo viên và học sinh hoàn toàn có thể tham khảo nhiều nguồn tài liệu khác nhau để mở rộng kiến thức", ông Thưởng nhấn mạnh.

Theo ông, chủ trương này được kỳ vọng sẽ góp phần chuẩn hóa học liệu, giảm chi phí xã hội, đồng thời vẫn đảm bảo tính linh hoạt và sáng tạo trong dạy và học.