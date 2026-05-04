Đề xuất cơ cấu tổ chức mới, Bộ GD&ĐT tiếp tục giảm 1 đơn vị

TPO - Bộ Tư pháp công bố hồ sơ thẩm định dự thảo nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GD&ĐT. Theo Tờ trình, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục giảm 1 đơn vị sự nghiệp công lập.

Tờ trình nêu, cơ cấu tổ chức của Bộ GD&ĐT sau khi thực hiện tinh gọn năm 2025 đã giảm 6 đơn vị, đảm bảo gọn nhẹ, phân rõ nhiệm vụ của các đơn vị theo từng lĩnh vực nhiệm vụ.

Các đơn vị đều đảm bảo tiêu chí thành lập theo quy định đồng thời bao quát được toàn bộ các nhiệm vụ quản lý nhà nước, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, bảo đảm nguyên tắc một tổ chức thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một tổ chức chủ trì, chịu trách nhiệm chính.

Tuy nhiên, các Cục của Bộ GD&ĐT không đảm bảo các tiêu chí xác định Cục loại 1 và đảm bảo tiêu chí phân loại là Cục loại 2 theo quy định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ.

Bộ GD&ĐT đề xuất giữ nguyên cơ cấu tổ chức gồm 8 Vụ, 5 Cục và Văn phòng.

Cơ cấu tổ chức của Bộ GD&ĐT sau khi thực hiện tinh gọn năm 2025 đã giảm 6 đơn vị



Cụ thể, sẽ giữ nguyên các Vụ gồm: Giáo dục Mầm non; Giáo dục Phổ thông; Giáo dục Đại học; Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Học sinh, sinh viên; Pháp chế; Tổ chức cán bộ; Kế hoạch - Tài chính.

Đề xuất giữ nguyên các Cục: Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục; Quản lý chất lượng; Khoa học, Công nghệ và Thông tin; Hợp tác quốc tế; Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên.

Các đơn vị sự nghiệp công lập, phục vụ chức năng quản lý nhà nước của bộ, báo Giáo dục và Thời đại là đơn vị tự chủ chi thường xuyên (nhóm 2) hiện có số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước là 51 người, hợp đồng lao động là 70 người.

Tạp chí Giáo dục là đơn vị tự chủ một phần chi thường xuyên (nhóm 3), số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước do Bộ GD&ĐT giao là 25 người.

Tạp chí có số lượng viên chức nhỏ; phạm vi, vai trò không trọng yếu trong phục vụ chức năng, nhiệm vụ của Bộ. Do đó, Bộ GD&ĐT cho rằng, cần thiết sắp xếp, tổ chức lại Tạp chí Giáo dục về Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam để tiến hành sáp nhập với Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Viện Khoa học Giáo dục là đơn vị tự chủ một phần chi thường xuyên (nhóm 3), số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước do Bộ GD&ĐT giao là 415 người.

Để đảm bảo công tác hỗ trợ phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ trong tình hình mới, cần thiết đổi tên thành Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục để định hình lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, tập trung vào công tác nghiên cứu hỗ trợ xây dựng chiến lược, chính sách giáo dục cho ngành.

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học về giáo dục sẽ được ưu tiên các cơ sở giáo dục đại học thực hiện.

Như vậy, Bộ GD&ĐT giảm 1 đơn vị sự nghiệp công lập, phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ và còn 16 đơn vị.

Bộ GĐ&ĐT là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, giáo dục thường xuyên; phát triển kỹ năng nghề...

Về cơ cấu tổ chức, năm 2008, Bộ GD&ĐT có 27 đơn vị; Năm 2017, cơ cấu còn 26 đơn vị (21 đơn vị cấp Vụ, 5 đơn vị sự nghiệp công lập); Năm 2022, có 23 đơn vị (20 đơn vị cấp Vụ, 3 đơn vị sự nghiệp công lập); Năm 2025, có 17 đơn vị (14 đơn vị cấp Vụ, 3 đơn vị sự nghiệp công lập).

