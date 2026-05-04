'Du học tại chỗ' qua mô hình lớp học xuyên biên giới

Không cần những chuyến bay dài, học sinh trường Quốc tế Song ngữ UK Academy (UKA) Hạ Long vẫn có thể trực tiếp giao lưu, học hỏi và trải nghiệm văn hóa quốc tế ngay trong giờ học. Mô hình Lớp học Xuyên biên giới tại UKA Hạ Long và các trường thuộc Hệ thống UKA mang đến một cách tiếp cận giáo dục hiện đại, giúp học sinh “bước ra thế giới” ngay trong không gian lớp học quen thuộc.

Học sinh hai quốc gia hào hứng tương tác trực tuyến qua màn hình thông minh. Ảnh: UKA Hạ Long

Đưa không gian quốc tế vào lớp học qua màn hình trực tuyến

Không dừng lại ở những cuộc gọi trò chuyện xã giao, Lớp học Xuyên biên giới mà là một chuỗi dự án có lộ trình bài bản, giúp những giờ học không còn bị giới hạn trong bốn bức tường, mà mở ra một không gian kết nối rộng lớn. Các em cùng nhau khám phá từ những dấu ấn lịch sử tiêu biểu, danh lam thắng cảnh đến những nét tương đồng và khác biệt trong nền ẩm thực và đời sống thường nhật của hai dân tộc

Mở đầu hành trình là sự kết nối với Duangvipa School đến từ đất nước Thái Lan dành cho học sinh khối Tiểu học. Các em trở thành những "Đại sứ văn hóa nhí" khi tự tin giới thiệu những giá trị cốt lõi của Việt Nam ra quốc tế. Trong không khí sôi động và đầy hứng khởi, các em đã tự tin trình diễn và thuyết trình về Áo dài Việt Nam – biểu tượng văn hóa truyền thống giàu bản sắc. Song song với đó, học sinh còn giới thiệu những nét đặc trưng của ẩm thực Việt Nam như Phở, Bánh mì, Nem rán, Bún chả, Chè,… tạo nên một bức tranh văn hóa sinh động và gần gũi. Đáp lại, học sinh Thái Lan cũng mang đến những câu chuyện văn hóa thú vị của xứ sở chùa vàng. Các hoạt động giao lưu về lễ hội, trang phục truyền thống giữa hai quốc gia, kết hợp với trò chơi Kahoot và những điệu nhảy tràn đầy năng lượng đã mang đến một môi trường học tập vừa học thuật vừa giàu trải nghiệm.

Hoạt động kết nối với Duangvipa School (Thái Lan) dành cho học sinh Tiểu học. Ảnh: UKA Hạ Long

Tiếp nối thành công đó, chương trình được mở rộng vượt ra ngoài khu vực châu Á, kết nối học sinh khối Trung học cơ sở với trường Skole Academic Gymnasium đến từ đất nước Ukraine, đánh dấu bước tiến liên lục địa của chương trình.

Điểm nhấn của hoạt động này là chuỗi kết nối được thiết kế kéo dài trong 6 tuần. Thay vì chỉ giao tiếp ngắn ngủi, học sinh hai nước cùng nhau khai thác những chủ đề mang tính toàn cầu nhưng gắn liền với đời sống như giới thiệu về thành phố và đất nước nơi mình sinh sống, khám phá nền ẩm thực đặc trưng, tìm hiểu trang phục truyền thống, danh lam thắng cảnh nổi tiếng và những dấu ấn lịch sử tiêu biểu của mỗi quốc gia. Thông qua các hoạt động tương tác trực tuyến, học sinh không chỉ chia sẻ câu chuyện văn hóa của riêng mình mà còn mở rộng hiểu biết về sự đa dạng và phong phú của thế giới.

Hoạt động kết nối với Trường Skole Academic Gymnasium (Ukraine) đánh dấu bước tiến liên lục địa của chương trình. Ảnh: UKA Hạ Long.

Chiến lược dài hạn mang ngoại ngữ trở thành công cụ hội nhập

Chia sẻ về định hướng phát triển mô hình Lớp học Xuyên biên giới, Cô Lại Hà Phương - Giám đốc Chương trình Quốc tế tại UKA Hạ Long cho biết: “Chủ trương chung của nhà trường được xây dựng trên tinh thần triển khai định hướng của Chính phủ về việc từng bước đưa Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, phù hợp với tinh thần của Quyết định 2371 và Nghị định 222 về phát triển và nâng cao năng lực ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân.”

Cô Hà Phương cũng nhấn mạnh, đây không chỉ là yêu cầu về chuyên môn, mà còn là định hướng chiến lược dài hạn nhằm tạo môi trường học tập song ngữ, giúp học sinh tiếp cận tri thức toàn cầu ngay từ sớm, phát triển năng lực hội nhập quốc tế một cách bền vững. Nhà trường xác định việc tăng cường sử dụng Tiếng Anh trong dạy học và hoạt động giáo dục là một trong những trụ cột quan trọng trong lộ trình phát triển giai đoạn tới.

Những định hướng và bước đi chiến lược này không chỉ khẳng định quyết tâm đổi mới giáo dục của UKA Hạ Long, mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn trong việc xây dựng môi trường học tập song ngữ, hội nhập quốc tế. Trên nền tảng đó, mô hình “Lớp học Xuyên biên giới” tiếp tục được xem là điểm nhấn tiêu biểu, góp phần đưa việc học vượt ra khỏi khuôn khổ lớp học truyền thống, mở rộng kết nối với giáo viên và học sinh quốc tế. Qua đó, nhà trường hướng tới đào tạo thế hệ học sinh tự tin, chủ động và sẵn sàng trở thành công dân toàn cầu trong kỷ nguyên mới.​

