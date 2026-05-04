Trăn trở của nam sinh giành giải Vàng cuộc thi quốc gia

TPO - Nói về bí quyết giành giải Giải Vàng bảng C (lập trình CodeCombat) tại Tekmonk Coding Olympiad năm học 2024-2025, Đỗ Trung Hiếu, sinh viên năm thứ nhất, Trường ĐH VinUni, chuyên ngành Khoa học máy tính chia sẻ là nhờ học lập trình từ sớm.

Hiếu cho biết, việc sớm được tiếp cận với máy tính từ thời học sinh đã tạo nền tảng giúp anh hình thành, nuôi dưỡng niềm đam mê sâu sắc với lĩnh vực công nghệ và lập trình. Từ khi còn là học sinh lớp 5, trong những lần mày mò chơi game, Hiếu đã đặt câu hỏi cách nào để tạo ra các trò chơi trực tuyến hấp dẫn nên đã tự lên mạng đọc tài liệu, tìm hiểu thông tin.

Xác định tương lai công nghệ phát triển, gia đình đầu tư cho Hiếu theo học lập trình ở một số trung tâm. Tốt nghiệp THCS, nam sinh thi đỗ vào Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam, nơi có điều kiện tốt để học tập và rèn luyện trong các CLB Tin học.

Năm học 2024 - 2025, Hiếu được giới thiệu tham gia cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics giải Tekmonk Coding Olympiad và bất ngờ giành giải Vàng bảng C danh giá.

Đây là bảng thi đấu dành cho cá nhân, tập trung vào tư duy thuật toán và khả năng xử lý tình huống thực tiễn. Trong đó, thí sinh phải thực hiện các thử thách trực tiếp trên nền tảng CodeCombat. Thí sinh vận dụng kiến thức để tối ưu hóa đường đi hoặc hành động của nhân vật để hoàn thành thử thách mà không được nhờ đến sự hỗ trợ của AI.

“Khi được xướng tên trên bục nhận giải, tôi đã rất vui sướng vì bao nhiêu ngày đêm miệt mài với máy tính đã được ghi nhận”, Hiếu nói.

Đỗ Trung Hiếu (ngoài cùng bên trái) nhận giải Vàng bảng C cuộc thi lập trình.

Nam sinh kể, bị sụp mí bẩm sinh nên khi nhìn màn hình máy tính nhiều mắt thường bị mỏi mệt. Trong khi học lập trình, tiếp xúc máy tính thường xuyên là điều bắt buộc nên phải tự sắp xếp, cân đối lịch một cách khoa học như, mỗi ngày chỉ ngồi máy tính một số giờ nhất định.

Bí quyết của anh là trong khoảng thời gian sử dụng máy tính phải tập trung cao độ vào mục tiêu cần thiết nhằm làm việc hiệu quả nhất, không sa đà các nội dung khác.

Nhớ lại quá trình ôn luyện dự thi, anh cũng từng gặp khó khăn về hướng đi nhưng rồi nghiên cứu kỹ tài liệu tham khảo, khoanh vùng kiến thức trong sách giáo khoa Tin học lớp 10, 11, 12 và học kỹ. Sau đó, tự lên trước nền tảng CodeCombat, làm quen với các bài tập.

Ngoài ra, thầy cô giáo ở trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam có kinh nghiệm dày dặn trong huấn luyện, bồi dưỡng học sinh tham dự các cuộc thi quốc gia, quốc tế đã hỗ trợ kiến thức chuyên sâu để học sinh dự thi đạt kết quả tốt nhất.

Không nóng vội chạy theo xu hướng

Đánh giá xu hướng công nghệ và AI sẽ tiếp tục phát triển, các nhà trường cũng có chương trình cho học sinh tiếp cận AI từ sớm nhưng nam sinh khuyên, học sinh nhỏ tuổi chưa cần phải nóng vội chạy theo xu hướng phải học ngành này hay học theo trend. Thay vào đó, các em phải học thật chắc kiến thức nền tảng, phát triển tự nhiên và chỉ khi có niềm yêu thích, đam mê công nghệ mới theo đuổi ngành học.

“Khi xác định theo đuổi công nghệ, ngoài Tin học, các em cần nghiêm túc học bộ môn Toán. Với những bạn yêu thích lập trình, hiện nay trên mạng internet có rất nhiều tài liệu để có thể tự học hoặc tham gia các cộng đồng lập trình để học hỏi”, Trung Hiếu nói.

Ngoài ra, Hiếu khuyên học sinh, trong quá trình học tập ở trường phổ thông, cần tham gia các sân chơi học thuật và sáng tạo trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ. Bởi mỗi cuộc thi, các em sẽ phải tự học, nỗ lực tạo sản phẩm trí tuệ của chính mình và đó cũng là cơ hội phát triển bản thân, có thêm kinh nghiệm, bản lĩnh, sự tự tin.

Chuẩn bị cho Vòng chung kết của cuộc thi năm nay diễn ra trong tháng 5, anh cho rằng, thí sinh nên giữ tinh thần tập trung, nghiêm túc thi đấu và không đặt mục tiêu quá cao, gây áp lực tinh thần dẫn đến kết quả không như mong muốn. Bởi, sau mỗi cuộc thi, nếu không gặt giải thưởng, bản thân cũng sẽ được học hỏi thêm kinh nghiệm và trưởng thành hơn.

Trong khuôn khổ Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics năm học 2025 - 2026, Tekmonk Coding Olympiad là giải đấu lập trình dành cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 12.

Đây là cuộc thi dành cho tất cả học sinh yêu thích Tin học, lập trình, rèn tư duy logic cũng như kỹ năng giải quyết vấn đề thực tiễn.

Năm 2026, Tekmonk Coding Olympiad chia thành 3 bảng thi gồm:

Bảng A : Bảng đấu dành riêng cho các thí sinh đam mê hệ sinh thái Apple và ngôn ngữ lập trình Swift/ứng dụng Swift Playground. Bảng thi được thiết kế để khuyến khích học sinh tiếp cận với lập trình di động hiện đại và chuyên nghiệp.

Bảng B: Bảng đấu dành cho những thí sinh đam mê sáng tạo, mong muốn biến trí tưởng tượng thành những sản phẩm số hữu ích như trò chơi, phần mềm mô phỏng, ứng dụng học tập hay câu chuyện tương tác... nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Bảng C: Dành cho thí sinh đã đạt giải Nhất, Nhì, Ba tại Bảng A, B, C – CodeCombat Challenge của giải vô địch Tekmonk Coding Olympiad 2024, không được tham gia lại cùng cấp độ.