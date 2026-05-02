Sinh viên Đại học Trà Vinh gọi vốn thành công 200 triệu tại Chung Kết ‘Innobe 2026’

Hai dự án của sinh viên Đại học Trà Vinh đã chính thức nhận được cam kết đầu tư thực tế với tổng giá trị lên đến 200 triệu đồng tại vòng Chung kết cuộc thi khởi nghiệp “Ý tưởng Học sinh sinh viên khởi nghiệp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, lần IV, năm 2026” (INNOBE 2026) diễn ra tại Cà Mau vào ngày 29/4.

Vượt qua hàng loạt đối thủ dự thi, các đại diện từ Đại học Trà Vinh không chỉ ghi dấu ấn bằng các giải thưởng cao quý mà còn trực tiếp thuyết phục các nhà đầu tư rót vốn ngay trên sân khấu.

Ngay tại vòng Pitching, với khả năng bảo vệ mô hình kinh doanh sắc bén, hai dự án của sinh viên Đại học Trà Vinh đã chính thức nhận được cam kết đầu tư thực tế với tổng giá trị lên đến 200 triệu đồng gồm: Dự án SABAY-Viên súp bún nước lèo ăn liền và dự án Chuỗi giá trị chế biến sâu từ củ hành tím.

Sự kiện quy mô lớn của hệ sinh thái khởi nghiệp trẻ Vòng Chung kết năm nay do Đại học Trà Vinh phối hợp cùng Trường Đại học Bạc Liêu đồng đăng cai tổ chức, quy tụ 100 đội thi xuất sắc nhất (69 đội bảng học sinh và 31 đội bảng sinh viên) đến từ các trường Đại học, Cao đẳng và THPT trong khu vực.

Các đội thi đã trải qua quy trình thẩm định nghiêm ngặt gồm 3 giai đoạn: Thuyết trình, Hỏi đáp phản biện và Thuyết trình gọi vốn đầu tư trước Hội đồng Ban Giám khảo và các nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Phát biểu tại Vòng chung kết, PGS.TS Nguyễn Minh Hòa - Giám đốc Đại học Trà Vinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Mạng lưới sáng tạo, khởi nghiệp kỳ vọng rằng, bước ra từ 'bệ phóng' INNOBE 2026, các bạn sẽ tiếp tục mài giũa ý tưởng, biến những dự án từ giảng đường thành các sản phẩm thực tiễn, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững và thịnh vượng của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Khẳng định tính khả thi với các dự án mang tính thực tiễn cao, tập trung nâng tầm giá trị nông sản và đặc sản địa phương, đoàn sinh viên Đại học Trà Vinh xuất sắc mang về những thành tích ấn tượng. Kết quả, nhà trường vinh dự mang về Giải Nhì dành cho dự án "SABAY - Viên súp bún nước lèo ăn liền" của nhóm sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Danh Quốc An, Lê Trường Huy và Nguyễn Thúy Vy. Dự án "Chuỗi giá trị chế biến sâu từ củ hành tím" của nhóm sinh viên Từ Văn Thừa, Trần Du Thanh Đạt, Lê Thị Y Huỳnh và Nguyễn Trần An Thịnh đã đạt giải Khuyến khích Cuộc thi.

Bên cạnh đó, dự án "Gia vị chay từ củ hành tím" của nhóm sinh viên: Lê Thị Tuyết Trinh, Sơn Trần Minh Mẫn, Lý Gia Hân và Dương Ngọc Thu Thảo cũng đã có màn trình diễn đầy ấn tượng, góp phần vào thành công chung của đoàn. Điểm nhấn khác biệt của vòng Chung kết năm nay chính là khả năng thuyết phục nhà đầu tư của các đội thi.

Em Từ Văn Thừa – Trưởng nhóm dự án Chuỗi hành tím chia sẻ: “Thông qua cuộc thi, nhóm chúng em không chỉ mong muốn giải quyết bài bài toán đầu ra cho nông sản quê hương mà còn khao khát chứng minh rằng, với tư duy đổi mới sáng tạo, sản phẩm đặc sản địa phương hoàn toàn có thể nâng tầm giá trị. Sự tin tưởng của nhà đầu tư chính là động lực để chúng em sớm hoàn thiện và đưa sản phẩm ra thị trường”.

Cuộc thi INNOBE 2026 thực sự trở thành "bệ phóng" quan trọng, góp phần đưa những ý tưởng sáng tạo vượt xa khỏi khuôn khổ của một sân chơi học thuật thuần túy. Thông qua các tiêu chí đánh giá khắt khe về tính độc đáo, sự khác biệt và khả năng mở rộng quy mô, chương trình đã giúp học sinh, sinh viên từng bước hoàn thiện tư duy doanh chủ và kỹ năng huy động nguồn lực thực tế.

Những con số ấn tượng về mức vốn đầu tư cam kết cùng cơ cấu giải thưởng hấp dẫn dành cho bảng sinh viên chính là minh chứng sống động cho sức sống của hệ sinh thái khởi nghiệp. Đây là nơi những ý tưởng từ giảng đường được mài giũa để trở thành các sản phẩm có khả năng thương mại hóa cao, góp phần tạo ra tác động xã hội tích cực và đóng góp trực tiếp vào sự phát triển bền vững của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.