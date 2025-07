Trường Đại học Trà Vinh tiếp tục thăng hạng 29 trong Top 400 của WURI Ranking 2025

Trường Đại học Trà Vinh tiếp tục thăng hạng trong năm 2025, xếp hạng 29 trong Top 400 trường có ảnh hưởng, đóng góp cho xã hội do Liên minh các trường đại học thế giới công bố.

Liên minh các trường đại học thế giới vừa công bố xếp hạng các trường đại học có tầm ảnh hưởng thật sự, World Universities with Real Impact(WURI). Năm nay, có 1252 Trường Đại học tham gia xếp hạng, tăng nhiều hơn 180 trường so với năm 2024.

Theo đó, Trường Đại học Trà Vinh (TVU) tiếp tục thăng hạng trong năm 2025, xếp hạng 29 trong Top 400 trường có ảnh hưởng, đóng góp cho xã hội, tăng 13 bậc so với năm 2024 - TVU xếp hạng 42 trong Top 100. Đây là năm thứ 6 liên tiếp, Trường Đại học Trà Vinh tiếp tục thăng hạng trong tốp 100 và tốp 400 trường. Đặc biệt, năm nay TVU có 3 hạng mục thành phần vào tốp 50. Cụ thể, TVU xếp hạng 21 ở chỉ số thành phần B7 về Quản lý hiệu quả (Cost- Benefit Management); hạng 23 ở chỉ số A2 về Tính mở và khả năng trao đổi sinh viên (Student Mobility and Openness); hạng 26 ở chỉ số B8 về Thương hiệu và danh tiếng của trường đại học (University Brand and Reputation) TVU đạt thành quả trên chính nhờ vào các giá trị thúc đẩy đổi mới, sáng tạo trong sinh viên, giảng viên, quản trị nhà trường, thúc đẩy tư duy hợp tác với người học và cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời, Trường mở rộng các chương trình đào tạo Co-op với doanh nghiệp, đào tạo theo đơn đặt hàng và đẩy mạnh kiểm định chất lượng giáo dục theo chuẩn quốc tế.

Sinh viên có cơ hội thực tập hoặc tham gia các dự án nghiên cứu quốc tế, nhận học bổng để du học hoặc tham gia các chương trình trao đổi sinh viên. Nhà trường có các chính sách miễn giảm học phí, học bổng khuyến khích học tập, học bổng tài trợ từ doanh nghiệp và mạnh thường quân trong, ngoài nước, trợ cấp cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó, sinh viên dân tộc; đồng thời, thực hiện chính sách sinh viên vay vốn để học tập, hỗ trợ các dự án nghiên cứu, ươm mầm khởi nghiệp và hỗ trợ sinh viên tìm việc làm sau khi tốt nghiệp. Đây là kết quả khích lệ cho những nỗ lực không ngừng của tập thể viên chức, giảng viên, sinh viên và người lao động và đối tác trong hợp tác, mở rộng đầu tư, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng đào tạo, hoạt động dạy và học, nghiên cứu khoa học, cũng như theo đuổi các giá trị phục vụ cộng đồng và trách nhiệm với xã hội.

Đến nay, Trường có 27 ngành đào tạo kiểm định giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế FIBAA, AUN-QA, ABET, ngành Răng Hàm Mặt đạt chuẩn kiểm định Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã góp phần đưa Trường Đại học Trà Vinh vào tốp các trường đại học ở Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều chương trình đạt kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế, khẳng định nỗ lực bền bỉ của Nhà trường trong nâng cao chất lượng đào tạo, hướng đến chuẩn mực giáo dục toàn cầu.

Bên cạnh đó, nhiều năm liền Trường Đại học Trà Vinh lọt vào Top 200 trường đại học có môi trường giáo dục xanh và đầu tư phát triển bền vững, theo UI GreenMetric Ranking. Ba năm liền 2022,2023,2024 đạt giải thưởng chuyển đổi số xuất sắc.