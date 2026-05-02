Giáo dục

Năm nay học sinh toàn quốc nghỉ hè thế nào?

Hà Linh

TPO - Theo Khung kế hoạch thời gian năm học 2025 - 2026 của Bộ GD&ĐT, trường học các địa phương trên toàn quốc phải hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5 để học sinh nghỉ hè.

Bộ GD&ĐT quy định, thời gian năm học của các địa phương phải bảo đảm đủ 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần).

Theo khung kế hoạch đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tự quyết định kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương.

Thời gian tựu trường sớm và thời gian kéo dài năm học không quá 2 tuần so với quy định để bảo đảm thực hiện và hoàn thành chương trình trong trường hợp địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh.

Trong trường hợp đặc biệt, các địa phương cần báo cáo với bộ trước khi thực hiện.

Học sinh toàn quốc sẽ nghỉ hè muộn nhất là 31/5 tới

Như vậy, theo quy định của Bộ GD&ĐT, các địa phương quy định thời gian nghỉ hè của học sinh mầm non, tiểu học, THCS - THPT chậm nhất là từ 31/5. Và các nhà trường khai giảng năm học mới từ ngày 5/9.

Bộ GD&ĐT cũng quy định, xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước 30/6.

Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7.

Năm nay, Kỳ thi Tốt nghiệp THPT được tổ chức vào ngày 11-12/6, sớm hơn năm ngoái khoảng 2 tuần. Do đó, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của các địa phương cũng được đẩy sớm.

Thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 dự kiến diễn ra trong ngày 11 và ngày 12 tháng 6 năm 2026. Việc dự kiến tổ chức sớm hơn Kỳ thi phù hợp với khung kế hoạch năm học, học sinh có thời gian để ôn thi. Đồng thời, khung kế hoạch này cũng phù hợp để các địa phương tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 trước khi thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Lịch nghỉ hè chi tiết của các địa phương như sau:

STT Tỉnh, thành Các địa phương chốt lịch nghỉ hè năm 2026
1 Hà Nội Kết thúc năm học vào ngày 30/5
2 TP.HCM Kết thúc năm học trước ngày 31/5
3 Lào Cai Kết thúc năm học trước ngày 31/5
4 Hưng Yên Kết thúc năm học trước ngày 31/5
5 Sơn La Kết thúc năm học trước ngày 31/5
6 Quảng Ngãi Kết thúc năm học trước ngày 26/5
7 Khánh Hòa Kết thúc năm học trước ngày 31/5
8 Cà Mau - Ngày kết thúc học kỳ II: 23/5
- Tuần dự phòng sau khi kết thúc năm học (hoàn thành chương trình, tổng kết năm học): Từ 25/5 đến 30/5
9 Điện Biên Kết thúc năm học trước ngày 31/5
10 Bắc Ninh Kết thúc năm học trước ngày 31/5
11 An Giang Kết thúc năm học trước ngày 31/5
12 Lâm Đồng Kết thúc năm học trước ngày 31/5
13 Lạng Sơn Kết thúc năm học trước ngày 31/5
14 Cao Bằng Kết thúc năm học trước ngày 31/5
15 Vĩnh Long Kết thúc năm học trước ngày 31/5
16 Nghệ An Kết thúc năm học trước ngày 31/5
17 Đồng Nai Kết thúc năm học vào ngày 30/5
18 TP Huế Kết thúc năm học trước ngày 31/5
19 Tuyên Quang - Kết thúc năm học trước ngày 31/5
- Riêng học sinh lớp 12 trường PTDTNT: Thời gian học kết thúc vào ngày 12/6
20 Đắk Lắk Kết thúc năm học trước ngày 31/5
21 Cần Thơ Kết thúc năm học trước ngày 31/5
22 Tây Ninh Kết thúc năm học trước ngày 31/5
23 Hải Phòng Kết thúc năm học trước ngày 31/5
24 Ninh Bình Kết thúc năm học trước ngày 31/5
25 Gia Lai Kết thúc năm học trước ngày 31/5
26 Thái Nguyên Kết thúc năm học trước ngày 31/5
27 Quảng Trị Kết thúc năm học trước ngày 31/5
28 Lai Châu Kết thúc năm học trước ngày 31/5
29 Hà Tĩnh Kết thúc năm học trước ngày 31/5
30 Sơn La Kết thúc năm học trước ngày 31/5
31 Phú Thọ - Kết thúc năm học trước ngày 31/5
- Riêng học sinh lớp 12 trường PTDTNT: Kết thúc năm học vào ngày 6/6
32 Quảng Ninh - Mầm non, tiểu học kết thúc năm học vào ngày 29/5
- THCS, THPT, GDTX kết thúc năm học vào 30/5
33 Đồng Tháp Kết thúc năm học trước ngày 31/5
34 Đà Nẵng Kết thúc năm học trước ngày 31/5
#Thời gian nghỉ hè #Lịch nghỉ hè #Học sinh nghỉ hè #thời gian nghỉ hè học sinh nghỉ hè bao nhiêu tháng

