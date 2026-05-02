Học sinh Việt Nam giành giải cao tại sân chơi robotics học đường lớn nhất thế giới

TPO - Các đội thi đến từ Trường THCS Cầu Giấy (Hà Nội) đã xuất sắc giành các giải thưởng tại VEX Robotics World Championship 2026 (VEX World 2026).

Cuộc thi VEX World năm 2026 diễn ra tại Mỹ từ ngày 21-30/4, là giải đấu quy tụ các đội tuyển đến từ 54 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hàng chục nghìn học sinh tham gia tranh tài ở nhiều nội dung. Mỗi bảng có hơn 80 đội thi đấu và chỉ chọn Top 20 vào vòng trong.

Đây là sân chơi robotics học đường lớn nhất thế giới, nơi hội tụ những đội xuất sắc vượt qua vòng loại quốc gia để bước vào cuộc thi đỉnh cao về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Năm nay, đoàn Việt Nam tham dự cuộc thi với 12 đội, trong đó Trường THCS Cầu Giấy gây ấn tượng mạnh khi cử 3 đội gồm 17 học sinh tham gia sân chơi và giành quyền dự VEX World ngay trong mùa đầu tiên tham gia hệ thống thi đấu quốc gia.

Thầy trò Trường THCS Cầu Giấy tại VEX World 2026

Ở hạng mục VEX IQ, các đội đã hoàn thành nhiều nội dung như: Thử thách kỹ năng, trận đấu luyện tập và trận đấu vòng loại.

TS Lưu Văn Thông, Hiệu trưởng Trường THCS Cầu Giấy cho biết, trong cuộc thi, học sinh đã thể hiện tinh thần tự tin, bản lĩnh và khả năng làm chủ công nghệ, để lại nhiều dấu ấn với bạn bè quốc tế khi cả 3 đội thi đều lọt vào vòng trong.

"Nhưng điều đáng nói không chỉ là con số mà là các em học sinh đã trải qua những ngày gần như “ăn ngủ với robot", là những lần kiên trì chỉnh sửa đến phút cuối, là những trận đấu đòi hỏi sự chính xác, phối hợp và bản lĩnh. Các thành viên đã đi một hành trình không dễ dàng, nhưng rất đáng giá", TS Thông nói.

Sau các vòng đấu căng thẳng, ở vòng chung kết, cả 3 đội của Trường THCS Cầu Giấy đều đạt thành tích nổi bật.

Cụ thể, Đội 20259E - SuperNova giành Top 3 Liên minh bảng Design - Middle School); Đội 68039V - IronBots đạt Top 3 Liên minh bảng Arts - Elementary School); Đội 20259R - Venus lọt Top 4 Liên minh bảng Science - Elementary School.

Giây phút thi đấu căng thẳng

Trong khuôn khổ cuộc thi, đoàn còn tham dự VEX Robotics Educators Conference, chương trình hội thảo quốc tế dành cho các nhà giáo dục và chuyên gia STEM.

Tại đây, TS Lưu Văn Thông đã trình bày tham luận về hành trình phát triển giáo dục STEM và robotics trong trường học.

Hiệu trưởng Trường THCS Cầu Giấy đã chia sẻ về quá trình triển khai phong trào STEM bắt đầu từ nhiều khó khăn khi cả giáo viên và học sinh đều thiếu kinh nghiệm lẫn kiến thức. Nhưng với quyết tâm và có định hướng rõ ràng, THCS Cầu Giấy đã tập huấn, bồi dưỡng giáo viên về STEM, Robotics; tăng cường thời gian cho học sinh trải nghiệm, sáng tạo, biến kiến thức thành sản phẩm thực tế.

Trường đã tổ chức cuộc thi VEX IQ cấp trường, thu hút 49 đội học sinh tham gia ngay trong lần đầu tiên. Từ sân chơi này, nhà trường phát hiện và bồi dưỡng những học sinh có năng lực trong CLB, tạo nền tảng cho các đội tuyển.

“Những học sinh xuất sắc được bồi dưỡng, thành lập các đội để tham gia sân chơi khu vực và quốc tế”, ông Thông nói.

Từ thực tế đó, theo ông Thông, Trường THCS Cầu Giấy rút ra nhiều bài học quan trọng để phát triển phong trào nghiên cứu khoa học của học sinh, trong đó vai trò của phát triển đội ngũ giáo viên rất quan trọng, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận cho học sinh và gắn hoạt động học tập với các sân chơi thực tế.

Được biết, trong cuộc thi lần này, ngoài thành tích của Trường THCS Cầu Giấy, các đội thi khác cũng thi đấu ấn tượng và đạt thành tích tốt.

Ban tổ chức cho biết, các đoàn học sinh Việt Nam tham gia và đạt thành tích tốt tại VEX World 2026 mở ra nhiều cơ hội giao lưu, học hỏi với học sinh các quốc gia đồng thời là minh chứng cho hướng đi đúng đắn trong việc phát triển giáo dục STEM, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước trong tương lai.

​