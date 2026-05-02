Chuyện chưa kể về nhóm học sinh 'ăn ngủ cùng robot'

TPO - Vượt qua hàng nghìn thí sinh trên khắp cả nước, đội thi đến từ Trường THCS – THPT Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) giành nhiều giải thưởng, trong đó có giải Vô địch danh giá của Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics (VSAR) 2024 -2025.

Mùa giải 2024-2025, Trường THCS – THPT Đoàn Thị Điểm lập nhóm học sinh có cùng niềm đam mê công nghệ, robotics và giành được các giải thưởng danh giá gồm: giải Vô địch tại bảng THPT phần thi Đối kháng, Giải Nhất đối kháng VSAR bậc THCS...

Trong đó, giải Vô địch thuộc về nhóm 5 thành viên đang theo học ở bậc THPT. Trong nhóm, có 4 thành viên là học sinh lớp 11 (Đinh Xuân Hoà, Phạm Nguyên Khôi, Nguyễn Minh Hoàng, Trần Ngọc Gia Khánh) và Vũ Xuân Long, học sinh lớp 10.

Em Đinh Xuân Hoà, lớp 11TA3 cho biết, khoảnh khắc cả đội được xướng tên nhận giải Vô địch thật sự ý nghĩa, đã trở thành cột mốc đáng nhớ của tất cả các thành viên. Có thể nói, đó là giải thưởng, thành tích đáng kể sau 6 năm thành lập CLB STEM Robotics của Trường Đoàn Thị Điểm.

Nhóm học sinh được trao giải thưởng tại cuộc thi

Hòa nhớ, nhà trường tạo điều kiện cho học sinh tham gia CLB từ rất sớm. Những ngày đầu, Hòa và các bạn không hiểu nhiều về STEM, tiếp cận các mô hình, thiết bị đơn giản. Dần dần, bằng tình yêu, niềm đam mê khám phá khoa học, robotics trở thành một lĩnh vực thu hút các thành viên. Có những ngày, cả nhóm dành nhiều giờ say sưa trong phòng thực hành, chỉnh sửa từng chi tiết để sản phẩm hoàn hảo nhất.

Nam sinh nói thêm, để thi đấu Robotics, em và các bạn phải dành nhiều thời gian cho việc sáng tạo sản phẩm. Nhưng bản thân em cũng xác định phải cân bằng giữa đam mê và việc học tập các bộ môn trên lớp, đảm bảo chất lượng để sau này có thể thi đỗ ngành Cơ Điện tử của một trường ĐH lớn.

Niềm vui vỡ oà của các thành viên CLB

Điều em cảm thấy may mắn nhất là trong những năm tháng học THCS, THPT được thầy cô, nhà trường tạo điều kiện sinh hoạt trong CLB STEM Robotics của nhà trường. Trong quá trình đó, em được các anh chị khoá trên và thầy phụ trách CLB hỗ trợ, hướng dẫn rất nhiều từ những ngày đầu còn non nớt cho đến khi yêu thích, đam mê khoa học công nghệ.

Xuân Hòa nhận thấy, việc học STEM có ý nghĩa rất lớn. Ngoài kiến thức sách vở, chính mình và các bạn vận dụng được thành những sản phẩm, dự án thực tế.

Em mong, nhiều bạn học và các em học sinh sau này sẽ được tiếp cận với STEM – ROBOTICS nhiều hơn.

“Ngoài ra, em cũng mong muốn các sân chơi sáng tạo ngày càng phát triển, thu hút đông đảo học sinh các trường học tham gia”, Hòa nói.

Ăn ngủ cùng robot

Cũng tại mùa giải VSAR 2024, nhóm học sinh của Trường Đoàn Thị Điểm giành thêm giải Nhất Đối kháng, giải Nhì Tự động bảng thi dành cho học sinh THPT với chủ đề Nông nghiệp.

Em Phạm Nguyên Khôi, học sinh lớp 11A5 chia sẻ, cả nhóm đã dành nhiều tháng ngày “mất ăn mất ngủ” để sáng tạo ra một robot tự động hoá có khả năng thu thập các hạt giống để gieo trồng tại các khu vực canh tác.

Từ các thiết bị đơn giản, việc chế tạo robot thông minh, hoàn thành nhiệm vụ được đặt ra rất khó khăn.

Nguyên Khôi, đại diện nhóm học sinh nói về cuộc thi

Đây cũng là đề bài liên quan thực tế, đòi hỏi độ khéo léo, nhanh nhẹn nên các thành viên phải tính toán cẩn thận từng chi tiết, xây dựng nhiều phiên bản để có chú robot hoàn hảo nhất có thể tham gia cuộc thi.

“Khó khăn nhất trong quá trình thiết kế đó là bộ phận phân loại và gieo hạt. Mỗi khu vực chỉ được chứa tối đa 2 hạt và nếu quá số lượng sẽ không được tính điểm.

Những thiết kế ban đầu, robot không kiếm soát được số lượng hạt ở đầu ra vì kích thước khác nhau nhưng sau nhiều lần thử đã thành công”, Nguyên Khôi nói.

Nhớ lại quá trình làm đi làm lại robot không thành công, Khôi cho biết, “đã có lúc rất nản” nhưng nhờ sự động viên của các thầy cô Ban giám hiệu, đặc biệt là thầy Đỗ Đăng Quang, phụ trách CLB luôn tin tưởng, khích lệ các thành viên phải tìm hiểu thêm về các cơ cấu gieo hạt trong thực tế.

Từ đó, các thành viên hiểu sâu về nguyên lý, để thiết kế được cơ cấu phân loại hạt giống tối ưu, mỗi lần có thể cho ra 1-2 hạt lạc kiểm soát được đầu ra và hoàn thành bài thi một cách xuất sắc.

Chị Nguyễn Thị Long, phụ huynh em Xuân Hoà cho hay, gia đình rất phấn khởi khi con vừa học tập vừa tìm được niềm yêu thích khoa học công nghệ.



Xác định tiếng Anh là môn cần thiết gia đình đã định hướng cho con theo học từ sớm, đồng thời tập trung nhiều thời gian cho các môn Toán, Vật lý - những lĩnh vực Hoà yêu thích và có năng lực nổi trội nhằm phát triển đam mê đối với khối ngành khoa học – kỹ thuật.

Chị Long chia sẻ, chương trình học của trường cũng tập trung vào các giờ học STEM – Robotics, phát triển ngoại ngữ khiến con thích thú, được tự do tham gia các chương trình lập trình, lắp ráp robot và thiết kế các sản phẩm trên máy in 3D.