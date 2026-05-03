Soi điểm chuẩn lớp 10 TPHCM những năm qua

TPO - Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027 tại TPHCM dự kiến diễn ra trong hai ngày 1- 2/6, với khoảng 170.000 học sinh lớp 9 tham gia. Dữ liệu điểm chuẩn hai năm gần đây cho thấy xu hướng phân hóa rõ rệt giữa các nhóm trường, đặt ra yêu cầu phụ huynh và học sinh phải tính toán nguyện vọng phù hợp năng lực.

Theo thống kê, nhóm trường top đầu (từ 22 điểm trở lên) vẫn duy trì mặt bằng điểm cao và ổn định. Một số trường như THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, THPT Nguyễn Thượng Hiền, Bùi Thị Xuân, Lê Quý Đôn hay Nguyễn Thị Minh Khai có điểm chuẩn nguyện vọng 1 dao động từ 22 - 24,5 điểm, trong đó Trần Đại Nghĩa ghi nhận mức tăng đáng chú ý lên 24,5 điểm năm học 2025 - 2026.

Tuy nhiên, không phải trường nào cũng tăng đều. Trường Gia Định giảm mạnh từ mức 24,5 xuống còn 18,75 điểm, cho thấy biến động về chỉ tiêu hoặc sức hút tuyển sinh.

Ở nhóm 2 (từ 19 đến dưới 22 điểm), mặt bằng điểm có xu hướng “giữ nhịp”, dao động nhẹ quanh ngưỡng 20 - 21 điểm. Các trường như THPT Lương Thế Vinh, Trung Vương, Nguyễn Công Trứ hay Võ Trường Toản vẫn duy trì mức điểm tương đối ổn định qua các năm.

Trong khi đó, nhóm trường từ 16 đến dưới 19 điểm ghi nhận xu hướng giảm nhẹ ở một số nơi. Nhiều trường như Nguyễn Hiền, Võ Thị Sáu hay Nguyễn Tất Thành có điểm chuẩn giảm so với các năm trước, phản ánh sự dịch chuyển nguyện vọng của thí sinh hoặc thay đổi về phân luồng học sinh.

Đáng chú ý, nhóm trường từ 14 đến dưới 16 điểm và dưới 14 điểm có biên độ điểm ít biến động. Nhiều trường duy trì mức điểm chuẩn quanh 10,5 - 13,5 điểm trong hai năm.

Tại khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, điểm chuẩn giữa các trường có sự chênh lệch tương đối rõ. Ở nhóm trường có mức điểm cao, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tiếp tục duy trì mặt bằng điểm cao ở các lớp chuyên, dao động từ khoảng 29 đến trên 38 điểm tùy môn. Trong khi đó, các trường công lập không chuyên có điểm chuẩn trải rộng, phổ biến từ khoảng 9 đến trên 21 điểm.

Ở khu vực Bình Dương cũ, dữ liệu so sánh hai năm học 2024 - 2025 và 2025 - 2026 cho thấy xu hướng biến động điểm chuẩn theo từng trường. Trong tổng số trường được thống kê, có 19 trường tăng điểm (chiếm khoảng 65,5%), 9 trường giảm điểm và 1 trường giữ ổn định. Nhìn chung, mặt bằng điểm chuẩn tại Bình Dương dao động chủ yếu trong khoảng 12–22 điểm.

Các số liệu này cho thấy, dù có sự khác biệt giữa từng địa phương, điểm chuẩn lớp 10 vẫn có xu hướng phân hóa theo nhóm trường và biến động theo từng năm học. Năm học 2026 - 2027, số lượng thí sinh dự thi dự kiến tăng khoảng 40.000 em, có thể tác động đến mặt bằng điểm chuẩn. Việc tham khảo dữ liệu nhiều năm và nhiều khu vực có thể hỗ trợ phụ huynh, học sinh trong quá trình xây dựng phương án đăng ký nguyện vọng phù hợp.

Dưới đây là điểm chuẩn các trường THPT công lập trên toàn địa bàn TPHCM trong hai năm gần đây để phụ huynh học sinh tham khảo:

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027 tại TPHCM dự kiến diễn ra vào ngày 1 và 2/6/2026. Thí sinh thi 3 môn: Ngữ văn, Toán (120 phút/môn) và Ngoại ngữ (90 phút). Các mốc thời gian quan trọng: 22/4 - 28/4: Đăng ký nguyện vọng 10 thường và chuyên.

4/5: Công bố số liệu tổng hợp nguyện vọng 1.

4/5 - 8/5: Điều chỉnh nguyện vọng (chỉ thay đổi, không thêm mới/loại bỏ).

1/6 (Sáng): Thi Ngữ văn.

1/6 (Chiều): Thi Ngoại ngữ.

2/6 (Sáng): Thi Toán.

2/6 (Chiều): Thi môn Chuyên/Tích hợp

