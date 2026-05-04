Nóng: TPHCM công bố số liệu đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10

TPO - Chiều 4/5 Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã công bố số liệu thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào các trường THPT công lập, làm căn cứ quan trọng để học sinh và phụ huynh điều chỉnh lựa chọn trước kỳ thi lớp 10.

Theo kế hoạch, dữ liệu được công bố ngay sau khi hệ thống đăng ký được khóa vào cuối tháng 4, với gần 167.000 thí sinh đăng ký dự thi lớp 10 năm học 2026-2027.

Việc công bố số lượng đăng ký nguyện vọng 1 theo từng trường giúp xác định mức độ cạnh tranh (tỷ lệ chọi), từ đó hỗ trợ thí sinh cân nhắc điều chỉnh nguyện vọng cho phù hợp với năng lực.

Sau khi có số liệu này, học sinh TPHCM được phép điều chỉnh nguyện vọng trong thời gian từ ngày 4/5 đến 17h ngày 8/5 nhưng chỉ được thay đổi thứ tự hoặc lựa chọn trong các nguyện vọng đã đăng ký trước đó.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại TPHCM năm nay dự kiến diễn ra trong hai ngày 1 và 2/6, với ba môn bắt buộc gồm toán, ngữ văn và ngoại ngữ.

Việc công bố sớm dữ liệu đăng ký nguyện vọng 1 được xem là bước quan trọng, giúp thí sinh có thêm thông tin trước khi “chốt” lựa chọn, đồng thời góp phần giảm áp lực và tăng tính minh bạch trong tuyển sinh lớp 10.