Ngoại ngữ 'áp đảo' kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, hàng trăm nghìn thí sinh đổ dồn

TP - Với số lượng thí sinh đăng kí dự thi cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, ngành giáo dục cùng các địa phương đang ráo riết chuẩn bị các phương án an ninh, đặc biệt là phòng chống gian lận công nghệ cao để đảm bảo kì thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Ngoại ngữ chiếm ưu thế

Trao đổi với phóng viên, GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lí chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, có gần 1,2 triệu thí sinh đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đây được đánh giá là con số gần như cao nhất qua các năm.

Đáng chú ý, năm nay là năm đầu tiên 100% thí sinh (bao gồm thí sinh tự do) thực hiện đăng kí trực tuyến. Ông Chương đánh giá hệ thống đăng kí vận hành ổn định, hầu như thí sinh không gặp khó khăn. Theo số liệu thống kê, tỉ lệ thí sinh đăng kí miễn thi ngoại ngữ khá thấp, chỉ chiếm khoảng 0,66%, nằm trong dự đoán của Bộ GD&ĐT.

Thay vào đó, có gần 350.000 thí sinh đăng kí dự thi môn ngoại ngữ để lấy điểm xét tuyển đại học. Đây là môn thi có số lượng thí sinh đăng kí đông nhất. Thí sinh vẫn có quyền rà soát, điều chỉnh thông tin và môn thi trước 17h ngày 5/5.

Tại Phú Thọ, dự kiến có khoảng 47.200 thí sinh đăng kí dự thi tại 110 điểm thi với gần 2.000 phòng thi. Tỉnh đã huy động hơn 7.100 nhân sự tham gia phục vụ kì thi. Do quy mô tổ chức lớn hơn sau khi mở rộng địa bàn, ngành giáo dục địa phương đã tính toán bố trí các điểm thi phù hợp để hỗ trợ thí sinh vùng khó khăn về giao thông, cơ sở vật chất.

Song song với công tác tổ chức, các trường học đang tăng cường ôn tập cho học sinh lớp 12. Công tác bám sát cấu trúc đề thi và phân nhóm hỗ trợ học sinh có học lực hạn chế hoặc hoàn cảnh khó khăn đang được ưu tiên thực hiện.

Thiết quân luật tại các điểm thi

Để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Sở GD&ĐT TPHCM đã có những chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các điểm thi trên toàn địa bàn phải đạt mức độ chuẩn bị cao nhất. Mục tiêu cốt lõi là xây dựng môi trường thi cử an toàn tuyệt đối, trung thực và bảo đảm quyền lợi tối đa cho mọi thí sinh.

Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất không chỉ dừng lại ở việc đảm bảo phòng thi thoáng mát, đủ ánh sáng hay hệ thống quạt mát. Trọng tâm năm nay nằm ở hệ thống an ninh lưu trữ. Khu vực bảo quản đề thi và bài thi được yêu cầu giám sát bởi camera 24/24.

Đáng chú ý, các hệ thống camera này tuyệt đối không được kết nối internet để loại bỏ nguy cơ bị xâm nhập từ bên ngoài. Song song đó, lực lượng công an sẽ túc trực xuyên suốt, tạo nên nhiều lớp bảo vệ nghiêm ngặt. Đối với cán bộ làm nhiệm vụ, toàn bộ thiết bị thu phát thông tin cá nhân phải được thu giữ và niêm phong trước khi vào khu vực thi, triệt tiêu mọi khả năng rò rỉ thông tin.

Trong bối cảnh công nghệ phát triển thần tốc, Sở GD&ĐT TPHCM đặc biệt nhấn mạnh vào việc nhận diện và ngăn chặn các hành vi gian lận tinh vi. Khu vực để đồ dùng cá nhân của thí sinh được yêu cầu bố trí cách phòng thi tối thiểu 25 mét. Đây là khoảng cách kĩ thuật nhằm hạn chế khả năng truyền tín hiệu từ các thiết bị điện tử siêu nhỏ vào phòng thi.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025 Ảnh: NHƯ Ý

Ngành giáo dục cũng phối hợp với các cơ quan an ninh để tập huấn cho cán bộ coi thi về việc nhận biết các thiết bị công nghệ cao, các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các phương tiện truyền tin không dây trái phép. Sự chủ động này giúp đảm bảo sự công bằng, ngăn chặn triệt để mọi hành vi thiếu trung thực ngay t. khi có ý định nhen nhóm.

Tại mỗi điểm thi, vai trò của trưởng điểm thi được đẩy lên mức cao nhất với trách nhiệm toàn diện từ khâu điều hành đến xử lí khủng hoảng. Các vị trí như phó trưởng điểm, thư kí, giám thị và đội ngũ hỗ trợ (y tế, công an) đều có bảng mô tả nhiệm vụ chi tiết.

Giám thị phòng thi phải tuân thủ quy định không rời vị trí, không sử dụng điện thoại và không tự ý xử lí các tình huống bất thường mà phải báo cáo ngay theo hệ thống. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận được kì vọng sẽ giúp kì thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có sai sót về mặt quy trình.

Sở GD&ĐT TPHCM cũng lưu ý, thí sinh tham dự kì thi cần đặc biệt ghi nhớ về thời gian và vật dụng mang vào phòng thi. Theo quy định, nếu có mặt muộn quá 15 phút sau khi phát đề, thí sinh sẽ mất quyền dự thi môn đó. Danh mục vật dụng được phép mang vào chỉ bao gồm: bút viết, thước kẻ, compa và máy tính cầm tay (loại không có chức năng soạn thảo hay kết nối mạng).

Trong suốt thời gian làm bài, mọi hành vi trao đổi, sử dụng tài liệu hay mang thiết bị thu phát vào phòng thi đều sẽ dẫn đến những hình thức kỉ luật nghiêm khắc theo quy chế hiện hành.

Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 11-12/6, sớm hơn mọi năm 2 tuần. Thí sinh dự thi 2 môn bắt buộc toán, văn và 1 bài thi gồm 2 môn tự chọn trong số các môn còn lại như ngoại ngữ, lí, hóa, sinh, sử, địa, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ.

Khâu in sao, vận chuyển và bàn giao đề thi được thực hiện theo một quy trình khép kín, có sự giám sát liên tục của công an và thanh tra giáo dục. Mỗi túi đề thi đều được niêm phong theo từng phòng thi. Khi thực hiện bàn giao, các bên phải tiến hành kiểm tra tình trạng dấu niêm phong và lập biên bản đầy đủ nhằm loại bỏ mọi rủi ro thất thoát hay tác động vật lí lên đề thi.

Theo GS Huỳnh Văn Chương, kì thi năm nay còn mở ra cơ hội cho thí sinh khi dự kiến một số ngành học sẽ được hỗ trợ học bổng theo dự thảo nghị định mới. Điều kiện quan trọng là tổ hợp 3 môn xét tuyển đại học cần đạt từ 15 điểm trở lên. Năm nay dự kiến 1 số ngành học sẽ được hỗ trợ học bổng theo như dự thảo nghị định học bổng và đây cũng là cơ hội thí sinh đăng kí môn thi phù hợp với tổ hợp các môn vào các ngành yêu thích hoặc có thêm nguồn học bổng.

Chỉ còn hơn một tháng đến ngày thi, ông Chương khuyên thí sinh nên giữ gìn sức khỏe, bám sát kế hoạch ôn tập của nhà trường và tham gia các kì thi thử để đúc rút kinh nghiệm. Đặc biệt, thí sinh cần đọc kĩ quy chế để tránh những sai sót không đáng có, giữ tâm lí tự tin và tránh áp lực quá mức.

