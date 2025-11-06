Quảng Ninh hoàn tất sắp xếp trường lớp

TPO - Triển khai sắp xếp mạng lưới trường lớp với nguyên tắc “vì học sinh”, Quảng Ninh đã hoàn thành việc sáp nhập tại 52/54 xã, phường. Học sinh vẫn học tại điểm trường cũ, trong khi bộ máy quản lý và đội ngũ giáo viên được tinh gọn, hiệu quả giảng dạy nâng cao rõ rệt.

Tinh gọn hệ thống, giữ nguyên quyền lợi học sinh

Đến ngày 15/10/2025, toàn tỉnh Quảng Ninh đã hoàn tất sắp xếp mạng lưới trường lớp tại 52 địa phương; hai xã Hải Hòa và Cái Chiên không thuộc diện sắp xếp do đã tinh giản đầu mối trước đó.

Tỉnh quán triệt các nguyên tắc: không sáp nhập mầm non với phổ thông, giáo dục thường xuyên với phổ thông; chỉ sáp nhập trong cùng địa bàn xã để bảo đảm mỗi xã/phường có đủ ba cấp học.

Sau khi hoàn thiện mô hình chính quyền hai cấp, Quảng Ninh hiện có 54 đơn vị hành chính cấp xã với 522 trường công lập. Quy mô trường lớp giữa các vùng chưa đồng đều: có nơi chỉ 5 cơ sở giáo dục, nơi lại hơn 15. Việc sắp xếp giúp tiết kiệm nguồn lực, hướng tới mô hình “mỗi cấp học một trường” trên địa bàn xã.

Nguyên tắc xuyên suốt được thực hiện là giữ nguyên địa điểm học như trước khi sắp xếp. Học sinh không phải di chuyển; lớp học, giáo viên, thời khóa biểu được giữ ổn định.

Quảng Ninh nâng cao chất lượng dạy và học, vì lợi ích của học sinh.

Các trường mới nhanh chóng ổn định tổ chức, điều chỉnh kế hoạch giảng dạy linh hoạt, bảo đảm chất lượng giữa trường chính và điểm trường, đồng thời mở rộng hoạt động ngoại khóa.

Tại TP Hạ Long, các trường sáp nhập như Tiểu học Trần Quốc Toản, Tiểu học Hồng Gai đều duy trì nền nếp, chất lượng ổn định. “Con học ở đâu nay vẫn thế, nhưng hoạt động học tập phong phú hơn”, phụ huynh Hoàng Văn Dương (phường Mông Dương) chia sẻ.

Giải bài toán thiếu giáo viên, tăng hiệu quả quản trị trường học

Ngành GD&ĐT Quảng Ninh hiện thiếu gần 4.000 nhân sự, trong đó hơn 2.600 là giáo viên. Việc sáp nhập giúp tập trung quy mô, giảm đầu mối, tăng số người trực tiếp đứng lớp.

Cô Phạm Thị Bích Hạnh – Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phương Đông (phường Yên Tử) cho biết:

“Trước sáp nhập, giáo viên phải chia nhỏ thời gian cho nhiều nhiệm vụ kiêm nhiệm. Nay bộ máy gọn, các bộ phận dùng chung, nên số tiết kiêm nhiệm được trả lại cho giảng dạy, nâng chất lượng giờ học.”

Công tác lựa chọn lãnh đạo các trường hợp nhất được thực hiện công khai, minh bạch, dựa trên tiêu chí đánh giá năng lực cán bộ. Nhờ đó, hiệu lực quản trị nhà trường được nâng cao, phối hợp nội bộ thông suốt hơn.

Sắp xếp, sáp nhập giúp tập trung quy mô, sử dụng hiệu quả đội ngũ hiện có, tăng số người trực tiếp giảng dạy.

Hoàn thành sắp xếp mạng lưới là bước chuyển quan trọng trong đổi mới giáo dục Quảng Ninh. Tỉnh hướng đến sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất – ngân sách, tập trung đầu tư phòng học, thư viện, khu vui chơi, thiết bị và ứng dụng công nghệ thông tin, tạo môi trường học tập hiện đại, an toàn, bình đẳng cho học sinh toàn tỉnh.

Trên cơ sở sắp xếp mạng lưới, UBND tỉnh đang xây dựng tờ trình, dự thảo Nghị quyết với 12 chính sách hỗ trợ bao trùm thúc đẩy giáo dục bền vững. Điểm nhấn là chính sách sữa học đường cho 100% trẻ mầm non và học sinh tiểu học; hỗ trợ bữa trưa tại trường cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học và THCS ở một số địa bàn. Kinh phí dự kiến khoảng 700 tỷ đồng/năm, tăng gần 350 tỷ đồng so với Nghị quyết 204 (2019), nhằm bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục và tạo điều kiện để mọi trẻ em được học tập, phát triển toàn diện.

Việc hoàn thiện sắp xếp trường lớp không chỉ giúp Quảng Ninh tinh gọn bộ máy mà còn mở ra cơ hội đầu tư chiều sâu, hướng tới nền giáo dục công bằng, hiện đại và bền vững – nơi “mỗi học sinh được học tốt hơn, ngay tại nơi mình đang sống.”