Lốc xoáy càn quét, nhiều vườn sầu riêng ở Lâm Đồng tan hoang

TPO - Lốc xoáy bất ngờ xảy ra tại xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng khiến hàng chục vườn sầu riêng tan hoang, nhiều cây 10 năm tuổi bị bật gốc, thiệt hại gần 1 tỷ đồng ngay trước vụ thu hoạch.

Ngày 4/5, lãnh đạo UBND xã Đạ Huoai 2 cho biết, địa phương đang khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trận lốc xoáy xảy ra trên địa bàn, đồng thời thống kê thiệt hại để đề xuất cấp trên xem xét phương án hỗ trợ.

Theo thông tin ban đầu, chiều 2/5, trận mưa lớn kèm lốc xoáy bất ngờ quét qua nhiều khu vực sản xuất nông nghiệp của xã Đạ Huoai 2, gây thiệt hại nặng đối với vườn sầu riêng của người dân.

Thống kê sơ bộ, thiên tai đã làm gãy đổ, bật gốc 87 cây sầu riêng từ 4 đến 10 năm tuổi của 8 hộ dân. Trong đó, hộ ông Nguyễn Nam thiệt hại nặng nhất với 20 cây bị quật ngã; hộ ông Nguyễn Văn Nhì mất 18 cây và ông Nguyễn Doãn Hưng có 15 cây bị đổ.

Không chỉ làm bật gốc cây, lốc xoáy còn khiến hàng chục tấn sầu riêng đang phát triển rụng hàng loạt, tổng mức thiệt hại ước tính gần 1 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Nam, gia đình có 20 cây sầu riêng ghép hơn 10 năm tuổi bị bật gốc hoàn toàn, cùng khoảng 5 tấn trái rụng xuống đất. Sầu riêng sắp vào vụ thu hoạch, coi như mất trắng sau trận lốc này.

Theo lãnh đạo UBND xã Đạ Huoai 2, địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân thu dọn cây gãy đổ, khắc phục vườn cây, đồng thời lập báo cáo gửi UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan để xem xét hỗ trợ. "Việc sớm có chính sách hỗ trợ sẽ giúp người dân ổn định đời sống, từng bước khôi phục sản xuất sau thiên tai", lãnh đạo này cho hay.