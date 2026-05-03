Sầu riêng ‘rẻ như bèo’ bán đầy vỉa hè

TPO - Nông dân Đồng bằng sông Cửu Long đang vào chính vụ thu hoạch sầu riêng, nhưng năm nay loại 'trái cây vua' này giá giảm sâu, lượng tiêu thụ chậm, nhà vườn đem ra vỉa hè bán lẻ hy vọng gỡ gạc chút vốn.
Theo nhiều nhà vườn, sầu riêng vào vụ nhưng khó xuất khẩu, đặc biệt ở khâu kiểm nghiệm các chỉ tiêu như cadimi và chất vàng O. Nhiều doanh nghiệp tạm ngưng thu mua, giá giảm.
"Khó đi xuất khẩu được nên các kho không ăn hàng, thương lái không đến, sầu chín rụng, tôi bán trước được 30.000/kg, bà con bán sau chỉ có 23.000-28.000 đồng/kg tùy loại thôi” - chị Phan Thị Đầm (xã Phong Điền, Cần Thơ) chia sẻ.