Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

10 nhóm hàng tăng giá, lộ diện 1 nhóm giảm

Việt Linh

TPO - Theo Cục Thống kê - Bộ Tài chính, trong mức tăng 0,84% của chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4, có 10 nhóm hàng tăng giá, riêng chỉ số giá nhóm giao thông giảm.

Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 2,59% (tác động làm tăng CPI chung 0,59 điểm phần trăm), chủ yếu tăng giá ở một số mặt hàng sau: giá gas tăng 35,3%, giá dầu hỏa tăng 26,9%...

Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,85% do chi phí nhập khẩu, sản xuất và phân phối tăng. Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,78% do chi phí nguyên vật liệu, nhân công và vận chuyển tăng.

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,58% (tác động làm CPI chung tăng 0,21 điểm phần trăm). Trong đó, ăn uống ngoài gia đình tăng 1,94% (tác động tăng 0,18 điểm phần trăm).

lam-phat.jpg
Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,58%.

Theo Cục Thống kê, mức tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào, trong đó giá gas tăng mạnh. Bên cạnh đó, chi phí nhân công, thuê mặt bằng và vận hành tăng, cùng với việc một số địa phương tăng cường sắp xếp, quản lý hoạt động kinh doanh vỉa hè, lòng đường khiến các cơ sở kinh doanh điều chỉnh giá bán để bù đắp chi phí.

Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác; văn hóa, giải trí và du lịch; may mặc, mũ nón, giày dép; thông tin và truyền thông; thuốc và dịch vụ y tế; giáo dục… cùng tăng.

Riêng nhóm giao thông giảm 0,81% (tác động làm CPI chung giảm 0,08 điểm phần trăm) chủ yếu do giá xăng giảm 3,19% giảm theo giá thế giới.

Lạm phát cơ bản tháng 4 tăng 0,88% so với tháng trước và tăng 4,66% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 4 tháng đầu năm, lạm phát cơ bản tăng 3,89% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới. Tính đến ngày 28/4, bình quân giá vàng thế giới ở mức 4.761,71 USD/ounce, giảm 2,4% so với tháng 3. Trong tháng 4, giá vàng thế giới giảm do hoạt động chốt lời của các nhà đầu tư sau giai đoạn tăng mạnh trước đó.

Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 4 giảm 6,71% so với tháng trước, chủ yếu do giá vàng được các doanh nghiệp kinh doanh điều chỉnh giảm theo giá vàng thế giới.

Giá USD trong nước biến động ngược chiều với giá thế giới. Tính đến ngày 27/4, chỉ số USD trên thị trường quốc tế bình quân tháng 4 đạt mức 98,63 điểm, giảm 0,73% so với tháng trước do chiến tranh thương mại leo thang, thị trường đang kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ giảm lãi suất trong nửa cuối năm nay.

Giá USD bình quân trên thị trường tự do quanh mức 26.360 VNĐ/USD. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 4 tăng 0,17% so với tháng trước do nhu cầu ngoại tệ trong nước tăng.

Theo Nghị quyết 244/2025/QH15, Quốc hội đặt mục tiêu kiểm soát CPI bình quân năm 2026 khoảng 4,5%.

Việt Linh
#CPI #lạm phát #giá cả #tháng 4 2026 #kinh tế Việt Nam #giá xăng #giá vàng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe