10 nhóm hàng tăng giá, lộ diện 1 nhóm giảm

TPO - Theo Cục Thống kê - Bộ Tài chính, trong mức tăng 0,84% của chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4, có 10 nhóm hàng tăng giá, riêng chỉ số giá nhóm giao thông giảm.

Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 2,59% (tác động làm tăng CPI chung 0,59 điểm phần trăm), chủ yếu tăng giá ở một số mặt hàng sau: giá gas tăng 35,3%, giá dầu hỏa tăng 26,9%...

Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,85% do chi phí nhập khẩu, sản xuất và phân phối tăng. Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,78% do chi phí nguyên vật liệu, nhân công và vận chuyển tăng.

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,58% (tác động làm CPI chung tăng 0,21 điểm phần trăm). Trong đó, ăn uống ngoài gia đình tăng 1,94% (tác động tăng 0,18 điểm phần trăm).

Theo Cục Thống kê, mức tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào, trong đó giá gas tăng mạnh. Bên cạnh đó, chi phí nhân công, thuê mặt bằng và vận hành tăng, cùng với việc một số địa phương tăng cường sắp xếp, quản lý hoạt động kinh doanh vỉa hè, lòng đường khiến các cơ sở kinh doanh điều chỉnh giá bán để bù đắp chi phí.

Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác; văn hóa, giải trí và du lịch; may mặc, mũ nón, giày dép; thông tin và truyền thông; thuốc và dịch vụ y tế; giáo dục… cùng tăng.

Riêng nhóm giao thông giảm 0,81% (tác động làm CPI chung giảm 0,08 điểm phần trăm) chủ yếu do giá xăng giảm 3,19% giảm theo giá thế giới.

Lạm phát cơ bản tháng 4 tăng 0,88% so với tháng trước và tăng 4,66% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 4 tháng đầu năm, lạm phát cơ bản tăng 3,89% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới. Tính đến ngày 28/4, bình quân giá vàng thế giới ở mức 4.761,71 USD/ounce, giảm 2,4% so với tháng 3. Trong tháng 4, giá vàng thế giới giảm do hoạt động chốt lời của các nhà đầu tư sau giai đoạn tăng mạnh trước đó.

Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 4 giảm 6,71% so với tháng trước, chủ yếu do giá vàng được các doanh nghiệp kinh doanh điều chỉnh giảm theo giá vàng thế giới.

Giá USD trong nước biến động ngược chiều với giá thế giới. Tính đến ngày 27/4, chỉ số USD trên thị trường quốc tế bình quân tháng 4 đạt mức 98,63 điểm, giảm 0,73% so với tháng trước do chiến tranh thương mại leo thang, thị trường đang kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ giảm lãi suất trong nửa cuối năm nay.

Giá USD bình quân trên thị trường tự do quanh mức 26.360 VNĐ/USD. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 4 tăng 0,17% so với tháng trước do nhu cầu ngoại tệ trong nước tăng.