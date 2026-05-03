Ngân hàng cảnh báo lừa đảo kiểu mới

Ngọc Mai

TPO - Người dùng được mời nhận ưu đãi khi tải ứng dụng ngân hàng từ các đường link lạ trên mạng xã hội. Các ngân hàng cảnh báo đây là thủ đoạn lừa đảo mới, có thể khiến khách hàng bị đánh cắp thông tin bảo mật và mất tiền trong tài khoản.

Thời gian gần đây, các ngân hàng liên tục phát đi cảnh báo về một chiêu thức lừa đảo mới, lợi dụng tâm lý thích ưu đãi của người dùng để đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, các đối tượng lan truyền thông tin về chương trình khuyến mại hấp dẫn nhân dịp các ngày lễ lớn, kèm theo lời mời mở tài khoản thanh toán với nhiều ưu đãi. Người dùng sau đó được dẫn dụ truy cập vào các đường link lạ để tải ứng dụng ngân hàng giả mạo.

Trang giả mạo các ngân hàng lừa người dùng mở app.

Nếu làm theo hướng dẫn, nạn nhân có nguy cơ cài đặt phải ứng dụng chứa mã độc. Khi đó, thiết bị có thể bị chiếm quyền điều khiển, các thông tin bảo mật như tài khoản đăng nhập, mã OTP, dữ liệu cá nhân… bị đánh cắp, tạo điều kiện cho kẻ gian thực hiện giao dịch và rút sạch tiền trong tài khoản.

Không chỉ dừng lại ở hình thức giả mạo ứng dụng, các đối tượng còn mạo danh nhân viên ngân hàng để tiếp cận khách hàng qua điện thoại, tin nhắn hoặc mạng xã hội. Thủ đoạn phổ biến là chào mời mở sổ tiết kiệm với mức lãi suất cao bất thường, cao hơn nhiều so với biểu niêm yết.

Để tạo lòng tin, các đối tượng sử dụng hình ảnh, logo ngân hàng, thậm chí làm giả thẻ nhân viên và giấy tờ liên quan. Sau đó, chúng yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin bảo mật như tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, số thẻ, mã CVV/CVC… với lý do “xác minh” hoặc “kích hoạt ưu đãi”. Một số trường hợp còn dẫn dụ truy cập website giả mạo có giao diện giống hệt trang chính thức của ngân hàng.

Đầu năm nay, tại Hưng Yên, lực lượng công an đã kịp thời ngăn chặn một vụ việc khi một thanh niên tham gia nhóm trên ứng dụng Telegram với lời mời gửi tiết kiệm lãi suất cao. Nạn nhân liên tục bị thúc giục chuyển tiền để “nâng cấp gói”. Nhờ sự can thiệp kịp thời, người này đã nhận diện được dấu hiệu lừa đảo và tránh được thiệt hại.

Trước tình trạng trên, các ngân hàng khuyến cáo khách hàng chỉ cài đặt ứng dụng từ các nền tảng chính thức như Google Play hoặc App Store; tuyệt đối không cung cấp thông tin bảo mật cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng.

Bên cạnh đó, người dùng không nên nhấn vào các đường link lạ, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc và hạn chế cấp quyền trợ năng (Accessibility) cho các ứng dụng không cần thiết trên thiết bị Android. Việc gọi video với người lạ hoặc xác thực sinh trắc học trên ứng dụng không rõ nguồn gốc cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trong trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo, khách hàng cần nhanh chóng ngắt kết nối Internet, liên hệ ngay với ngân hàng để khóa khẩn cấp dịch vụ và thông báo cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Trong bối cảnh các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi, việc nâng cao cảnh giác và chủ động bảo vệ thông tin cá nhân là “lá chắn” quan trọng giúp người dùng tránh rơi vào bẫy của tội phạm công nghệ cao.

#lừa đảo #ngân hàng #ứng dụng giả mạo #bảo mật #chiếm đoạt tài khoản #tội phạm công nghệ

