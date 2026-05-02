Nhiều ngân hàng lãi đậm

TPO - Bất chấp những biến động kinh tế trong và ngoài nước, bức tranh lợi nhuận của ngành ngân hàng trong quý I vừa qua vẫn ghi nhận nhiều điểm sáng. Nhiều nhà băng còn thiết lập mức lợi nhuận trước thuế ở mức cao.

Lợi nhuận trước thuế tiếp tục tăng

Tính đến ngày 1/5, có 27 ngân hàng niêm yết công bố báo cáo tài chính quý I với tổng lợi nhuận trước thuế đạt 94.260 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Con số này cho thấy ngành ngân hàng vẫn duy trì được đà tăng trưởng tích cực trong bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức.

Đáng chú ý, câu lạc bộ doanh nghiệp “lợi nhuận trên 10.000 tỷ đồng” tiếp tục gọi tên hai đại diện thuộc nhóm ngân hàng có vốn nhà nước chi phối là Vietcombank và VietinBank. Trong đó, Vietcombank dẫn đầu với 11.803 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, trong khi VietinBank đạt 11.139 tỷ đồng, tăng trưởng tới 63% - mức tăng ấn tượng nhất trong nhóm ngân hàng lớn.

Nhiều ngân hàng có lợi nhuận trước thuế tăng trưởng tốt ngay trong quý đầu năm.

Xếp ngay sau là MB với lợi nhuận trước thuế đạt 9.628 tỷ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ. Động lực chính đến từ thu nhập lãi thuần tăng mạnh 27,5%, cho thấy hiệu quả trong hoạt động cốt lõi vẫn được duy trì. Top 5 ngân hàng đạt mức lợi nhuận trước thuế cao nhất còn có Techcombank và BIDV, với lợi nhuận lần lượt đạt 8.870 tỷ đồng và 8.572 tỷ đồng.

Không chỉ nhóm “big 4” và các ngân hàng lớn, nhiều ngân hàng tư nhân cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. VPBank gây chú ý khi đạt lợi nhuận trước thuế hơn 7.900 tỷ đồng, tăng tới 58% so với cùng kỳ, nhờ mở rộng quy mô tín dụng vượt 1 triệu tỷ đồng. Trong khi đó, HDBank đạt 6.100 tỷ đồng (+14%), ACB đạt 5.368 tỷ đồng (+17%), tiếp tục duy trì vị thế ổn định trong nhóm ngân hàng hiệu quả.

Rời xa phụ thuộc tín dụng, hướng tới hệ sinh thái tài chính

Một trong những điểm đáng chú ý của mùa đại hội đồng cổ đông năm nay là xu hướng chuyển dịch chiến lược rõ rệt của các ngân hàng. Thay vì phụ thuộc chủ yếu vào tăng trưởng tín dụng như trước đây, nhiều nhà băng đã chủ động đa dạng hóa nguồn thu thông qua các hoạt động phi tín dụng.

VPBank là một ví dụ điển hình. Ngân hàng này không còn phụ thuộc hoàn toàn vào ngân hàng mẹ mà đã xây dựng hệ sinh thái tài chính đa dạng, bao gồm chứng khoán, tài chính tiêu dùng, bảo hiểm... GPBank sau tái cơ cấu cũng bắt đầu có lãi.

Tương tự, MB cũng đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái với các công ty con hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Khối công ty thành viên của ngân hàng này mang về hơn 30.000 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận tăng 61%.

Theo giới phân tích, việc mở rộng sang các lĩnh vực phi tín dụng không chỉ giúp ngân hàng giảm phụ thuộc vào chu kỳ lãi suất mà còn tạo ra nguồn thu ổn định hơn. Đây được xem là bước chuyển quan trọng từ tư duy “tăng trưởng nhanh” sang “tăng trưởng bền vững”.

Không dừng lại ở thị trường trong nước, nhiều ngân hàng còn thể hiện tham vọng mở rộng ra các hoạt động tài chính quốc tế. Đáng chú ý là nhiều đăng ký tham gia trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM (VIFC), với sự góp mặt của hàng loạt ngân hàng như Vietcombank, SHB, HDBank, LPBank hay Nam A Bank.

Trong chiến lược này, Vietcombank dự kiến cung cấp các dịch vụ tài chính cốt lõi như thanh toán, ngoại hối, bảo lãnh, tài trợ thương mại và các giải pháp phục vụ giao dịch xuyên biên giới.

Việc nhiều ngân hàng cùng lúc hướng tới VIFC cho thấy xu hướng mở rộng sang các lĩnh vực tài chính quốc tế trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng trong nước dần chạm trần và biên lợi nhuận bị thu hẹp.