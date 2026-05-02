Xi Măng Xuân Thành giữ đà tăng trưởng, khẳng định thương hiệu xi măng “xanh” hàng đầu Việt Nam

Xi Măng Xuân Thành - Đơn vị sở hữu dây chuyền sản xuất xi măng hiện đại, công suất lớn nhất Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và bứt phá mạnh mẽ trên thị trường quốc tế, khẳng định nội lực vững vàng, bản lĩnh tiên phong và tầm vóc của thương hiệu trong kỷ nguyên hội nhập toàn cầu.

Xi Măng Xuân Thành khẳng định vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu

​Nối dài chuỗi tăng trưởng ấn tượng từ năm 2025, hoạt động xuất khẩu của Xi Măng Xuân Thành trong quý I/2026 tiếp tục ghi nhận những con số bứt phá. Sản lượng xi măng và clinker xuất khẩu đạt gần 2 triệu tấn, tăng hơn 110% so với cùng kỳ năm 2025 – một mức tăng trưởng nổi bật trong bối cảnh thị trường toàn cầu cạnh tranh gay gắt và chịu nhiều áp lực về chi phí năng lượng, rào cản thuế quan và tiêu chuẩn môi trường.

Xi Măng Xuân Thành giữ đà tăng trưởng sản lượng trên thị trường quốc tế

Đáng chú ý, cơ cấu thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp không chỉ tập trung vào các thị trường truyền thống mà còn mở rộng, gia tăng sản lượng tại các thị trường có yêu cầu về chất lượng kỹ thuật, kiểm soát phát thải và truy xuất vòng đời sản phẩm như Mỹ, Singapore, Bờ Biển Ngà, Úc, Haiti, Nam Phi, Gambia, Guatemala...

Ngoài tăng trưởng về lượng, giá trị xuất khẩu cũng được cải thiện rõ rệt, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, đóng góp tích cực vào kim ngạch xuất khẩu quốc gia.

Xi Măng Xuân Thành là đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghĩa vụ thuế và có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn năm 2025 của tỉnh Ninh Bình

Nội lực vững vàng – Bệ phóng cho tăng trưởng bền vững

Đằng sau những bước tăng trưởng ấn tượng của Xi Măng Xuân Thành là một nền tảng nội lực được xây dựng bài bản, đồng bộ và có chiều sâu. Doanh nghiệp kiên định theo đuổi chiến lược đầu tư dài hạn vào công nghệ, tiên phong đưa vào vận hành các dây chuyền sản xuất hiện đại, thân thiện với môi trường, với tổng công suất đạt tới 16,8 triệu tấn/năm. Quy mô này không chỉ tạo ra lợi thế cạnh tranh vượt trội về năng lực sản xuất mà còn khẳng định vị thế và tầm vóc của một thương hiệu dẫn đầu trên thị trường.

Cùng với đó, việc chủ động trong việc khai thác hiệu quả dư địa tăng trưởng của thị trường, sở hữu hệ thống logistics đa dạng, hiện đại và linh hoạt, đóng vai trò như “mạch máu” vận hành, giúp doanh nghiệp đáp ứng nhanh các đơn hàng quy mô lớn, đồng thời đảm bảo tiến độ giao hàng trong bối cảnh thị trường nhiều biến động. Đây chính là chìa khóa quan trọng giúp Xi Măng Xuân Thành duy trì sự ổn định, nâng cao khả năng thích ứng và gia tăng sức cạnh tranh trên cả thị trường trong nước lẫn quốc tế.

Đặc biệt, chất lượng sản phẩm tiếp tục được xem là trụ cột cốt lõi trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Các sản phẩm của Xi Măng Xuân Thành luôn được kiểm soát chặt chẽ, tự động 24/7 từ khâu nguyên liệu đến thành phẩm, đảm bảo cường độ cao, độ ổn định vượt trội và mức phát thải CO: thấp, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu quốc tế.

Trong bối cảnh ngành vật liệu xây dựng đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng xanh và bền vững, lợi thế cạnh tranh không còn nằm ở giá thành đơn thuần mà được quyết định bởi các tiêu chuẩn môi trường và mức độ minh bạch trong toàn bộ vòng đời sản phẩm. Nắm bắt xu thế này, Xi Măng Xuân Thành tiên phong đi trước đón đầu, tự hào là đơn vị sở hữu đồng thời các chứng nhận quốc tế uy tín như Chứng nhận Sản phẩm

Công trình Xanh Singapore (SGBP) và Tuyên bố Sản phẩm Môi trường (EPD) kể từ năm 2025.

Xi Măng Xuân Thành tự hào là đơn vị thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao, khẳng định vị thế toàn cầu bằng chuẩn "xanh" quốc tế SGBP và EPD

Những chứng nhận này không đơn thuần là danh hiệu, mà là cam kết được kiểm chứng độc lập về việc giảm phát thải, tối ưu tài nguyên và minh bạch toàn bộ vòng đời sản phẩm. Đây chính là lợi thế chiến lược giúp doanh nghiệp ngày càng khẳng định vị thế, trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều đối tác và nhà nhập khẩu lớn trên thế giới, tiếp cận sâu hơn vào các thị trường cao cấp – nơi tiêu chuẩn xanh trở thành “luật chơi" bắt buộc.