Xi Măng Xuân Thành đạt SGBP và EPD: Dấu ấn khẳng định chất lượng và vị thế thương hiệu

Đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về phát thải CO₂ trong suốt vòng đời sản phẩm, Xi Măng Xuân Thành đã đồng thời đạt hai chứng nhận “xanh” uy tín quốc tế - SGBP và EPD. Thành quả này không chỉ khẳng định chiến lược “xanh hóa” trong sản xuất mà còn mở ra cánh cửa để thương hiệu tiến sâu vào thị trường xi măng toàn cầu.

Ngay từ những năm 2014 – 2015, khi khái niệm phát triển bền vững còn là một hướng đi mới mẻ trong ngành vật liệu xây dựng, Xi Măng Xuân Thành đã tiên phong lựa chọn cho mình một con đường phát triển khác biệt: Đầu tư bài bản cho công nghệ hiện đại để xây dựng nền tảng sản xuất xanh và hiệu quả dài hạn.

Doanh nghiệp không dừng lại ở mục tiêu gia tăng sản lượng, mà đặt nền móng cho một chiến lược dài hạn – nơi hiệu quả sản xuất song hành cùng trách nhiệm môi trường và cộng đồng. Trong hành trình đó, quyết định hợp tác chiến lược với FLSmidth – Tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp công nghệ ngành xi măng đến từ Đan Mạch đã trở thành dấu mốc quan trọng.

“Cú bắt tay” hợp tác chiến lược giữa Xi Măng Xuân Thành và FLSmidth không đơn thuần là một bản hợp đồng cung cấp dây chuyền, thiết bị, công nghệ sản xuất xi măng hiện đại, mà còn là tuyên ngôn chiến lược cho tư duy phát triển xanh và bền vững, được ban lãnh đạo Xi Măng Xuân Thành nghiên cứu, lựa chọn kỹ lưỡng.

Nhờ ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến của FLSmidth, Xi Măng Xuân Thành từng bước tối ưu hóa hiệu suất vận hành, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng, giảm phát thải, tạo ra các dòng sản phẩm xi măng thân thiện với môi trường, mang tính biểu tượng cho định hướng tăng trưởng xanh của doanh nghiệp.

Với quy mô đầu tư lớn cùng công nghệ hiện đại, Xi Măng Xuân Thành tự hào được tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập “Đơn vị sở hữu dây chuyền sản xuất xi măng hiện đại, công suất lớn nhất Việt Nam”.

Quan trọng hơn, dấu ấn “xanh hoá” đó phản ánh tầm nhìn đầu tư dài hạn và bản lĩnh tiên phong của Xi Măng Xuân Thành: dám lựa chọn con đường khó hơn, đòi hỏi nguồn lực lớn hơn, nhưng tạo ra giá trị bền vững hơn cho doanh nghiệp, cho ngành xi măng, cho môi trường và cộng đồng.

Với mục tiêu trở thành thương hiệu xi măng "xanh" hàng đầu khu vực cả về quy mô - công suất - công nghệ - chất lượng sản phẩm, Xi Măng Xuân Thành hiện sở hữu hệ thống 5 nhà máy và trạm phân phối trải dài khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam, đạt tổng công suất đạt 16,8 triệu tấn xi măng/năm. Mục tiêu đến năm 2030 đạt tổng công suất hơn 30 triệu tấn xi măng/năm.

Từ nền tảng công nghệ hiện đại, Xi Măng Xuân Thành đã và đang khẳng định vị thế thương hiệu không chỉ mạnh về quy mô, mà còn dẫn đầu về tư duy tiên phong, đổi mới, phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới. Doanh nghiệp kiên định theo đuổi lộ trình phát triển bền vững với trọng tâm là giảm phát thải và sử dụng hiệu quả tài nguyên; chú trọng đầu tư nghiên cứu, phát triển thành công nhiều dòng sản phẩm xi măng “xanh”, thân thiện với môi trường như: xi măng PCB40 cao cấp, xi măng xỉ lò cao, xi măng bền sunfat…

Song song với với đó, Xi Măng Xuân Thành kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguyên liệu đầu vào cũng như sản phẩm đầu ra, đồng thời tiên phong sử dụng các nguyên liệu thay thế và phụ gia công nghệ – những sản phẩm thứ cấp từ các ngành công nghiệp khác như xỉ thép, xỉ nhiệt điện, xỉ lò cao, tro bay…

Việc tận dụng hiệu quả các nguồn nguyên liệu này giúp doanh nghiệp giảm phát thải trong quá trình sản xuất, nâng cao chất lượng và độ ổn định của sản phẩm, góp phần mang đến cho thị trường những dòng xi măng có tính bền vững cao, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật khắt khe của ngành xây dựng hiện đại.

Nhờ đó, các sản phẩm xi măng Xuân Thành đã hiện diện trong nhiều công trình trọng điểm quốc gia, những công trình mang tính biểu tượng cho sự phát triển của đất nước. Từ các dự án thành phần trên tuyến cao tốc huyết mạch Bắc - Nam như Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Cao tốc Quảng Ngãi - Quy Nhơn, Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột cho đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Sân bay Gia Bình, Vinhomes Global Gate, Sun Urban City… tất cả đều mang đậm dấu ấn thương hiệu Xi Măng Xuân Thành.

Cùng với chất lượng sản phẩm, Xi Măng Xuân Thành không ngừng mở rộng hệ thống phân phối trên toàn quốc. Hiện doanh nghiệp sở hữu mạng lưới hơn 300 nhà phân phối và khoảng 15.000 đại lý, đồng thời xuất khẩu sản phẩm tới hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới như Mỹ, Singapore, Philippines, Nam Phi…

Trong bối cảnh ngành xi măng Việt Nam bắt đầu triển khai thí điểm hạn ngạch phát thải khí nhà kính giai đoạn 2025–2026 theo Quyết định số 263/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, với tầm nhìn chiến lược và mục tiêu phát triển bền vững, Xi Măng Xuân Thành đã chủ động, tiên phong trong việc thực hiện minh bạch các chỉ số phát thải qua các báo cáo kiểm kê khí nhà kính định kỳ theo quy định của Chính phủ (Nghị định số 06/NĐ-CP, minh bạch tác động môi trường trong toàn bộ vòng đời của sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường.

Trong năm 2025, Xi Măng Xuân Thành tự hào đạt hai chứng nhận “xanh” uy tín toàn cầu dành cho các sản phẩm xi măng và clinker. Đó là Chứng nhận Sản phẩm công trình xanh Singapore (Singapore Green Building Product – SGBP) và Tuyên bố sản phẩm môi trường (Environmental Product Declaration – EPD). Việc đồng thời đạt Hai chứng nhận này chính là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh tiên phong, tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp trong hành trình phát triển bền vững.

Trong đó, chứng nhận SGBP là chứng nhận uy tín hàng đầu khu vực châu Á dành cho các sản phẩm và vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường. Chứng nhận được cấp bởi Hội đồng Công trình Xanh Singapore (Singapore Green Building Council – SGBC). SGBP đánh giá toàn diện mức độ tác động môi trường của sản phẩm trong suốt vòng đời – từ khai thác nguyên liệu, sản xuất, vận chuyển, sử dụng cho đến giai đoạn tái chế hoặc xử lý sau sử dụng, giúp khách hàng dễ dàng nhận diện các sản phẩm có tính bền vững, hiệu quả năng lượng và an toàn cho sức khỏe con người.

Tuyên bố EPD là Tuyên bố độc lập do EPD International AB - Tổ chức quốc tế uy tín, giàu kinh nghiệm triển khai EPD có trụ sở tại Thụy Điển phê duyệt và công bố trên Hệ thống EPD® quốc tế. Sở hữu EPD giúp các sản phẩm của Xuân Thành chứng minh tính minh bạch toàn diện dữ liệu về tác động môi trường theo phương pháp đánh giá vòng đời sản phẩm - LCA (từ khai thác nguyên liệu, sản xuất, vận chuyển, sử dụng đến loại bỏ) và tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế ISO 14025.

Việc đồng thời sở hữu hai chứng nhận “xanh” quốc tế quan trọng này không chỉ giúp Xi Măng Xuân Thành tăng cường kiểm soát chặt chẽ các chỉ số môi trường trong toàn bộ hoạt động, sản xuất mà còn tăng lợi thế cạnh tranh rõ rệt khi tham gia vào các công trình, dự án trọng điểm, quy mô lớn, đặc biệt là các công trình ưu tiên vật liệu xanh.

Trong bối cảnh thế giới ngày càng siết chặt tiêu chí phát thải, các dự án ưu tiên vật liệu xanh và xu hướng phát triển đô thị bền vững trở thành dòng chảy chủ đạo toàn cầu, việc đạt chứng nhận SGBP và Tuyên bố EPD còn là tấm “hộ chiếu xanh” giúp Xi Măng Xuân Thành tự tin mở rộng thị phần xuất khẩu và chinh phục các thị trường có yêu cầu nghiêm ngặt về tiêu chuẩn môi trường như Mỹ, Singapore, các nước châu Âu - EU…

Từ những bước đi chiến lược trong đầu tư công nghệ, phát triển sản phẩm đến minh bạch hóa tác động môi trường, Xi Măng Xuân Thành đang trở thành một biểu tượng tiên phong của tư duy phát triển bền vững, nơi công nghệ, trách nhiệm và khát vọng vươn tầm quốc tế cùng hội tụ trong hành trình chuyển đổi xanh của ngành xây dựng Việt Nam, góp phần kiến tạo những công trình bền vững cho kỷ nguyên mới.