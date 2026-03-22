Lãi suất và cơ hội đầu tư bất động sản trong chu kỳ tăng trưởng mới

TPO - Đó là chủ đề hội thảo do Báo Tiền Phong tổ chức vào 14h chiều mai (23/3), tại Hà Nội. Hội thảo với sự tham dự của đại diện cơ quan quản lý Nhà nước, nhiều chuyên gia kinh tế, các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bất động sản…

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới với nhiều kỳ vọng tích cực, câu chuyện về lãi suất tiếp tục là một trong những yếu tố có tác động trực tiếp và sâu sắc đến thị trường bất động sản. Không chỉ ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp, lãi suất còn quyết định tâm lý của nhà đầu tư, người mua nhà ở thực cũng như dòng tiền của toàn thị trường trong giai đoạn tới.

Chính vì vậy, Hội thảo “Lãi suất và cơ hội đầu tư bất động sản trong chu kỳ tăng trưởng mới” do Báo Tiền Phong tổ chức kỳ vọng sẽ trở thành một diễn đàn trao đổi cởi mở, thẳng thắn và mang tính thực tiễn cao.

Hội thảo diễn ra vào lúc 14h ngày 23/3.

Tại hội thảo, các cơ quan quản lý, chuyên gia kinh tế, đại diện ngân hàng và cộng đồng doanh nghiệp sẽ cùng nhìn nhận rõ hơn bức tranh lãi suất hiện nay, phân tích những tác động đến thị trường bất động sản, đồng thời chia sẻ những góc nhìn, giải pháp và cơ hội đầu tư trong giai đoạn mới.

Hội thảo có sự tham gia của lãnh đạo các bộ, ngành. Các chuyên gia: TS. Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam; TS. Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam; TS. Vũ Đình Ánh - nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường - giá cả (Bộ Tài chính); TS. Trần Xuân Lượng - Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu và đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam; Ông Nguyễn Quang Huy - Chuyên gia Tài chính - Ngân hàng; Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn; Ông Nguyễn Khánh Phúc - Phó Giám đốc Khối Ngân hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)…

Điểm nhấn của hội thảo sẽ là hai phiên thảo luận chuyên sâu. Phiên thứ nhất tập trung vào mối quan hệ giữa lãi suất và thị trường bất động sản, trong đó các chuyên gia sẽ làm rõ xu hướng lãi suất vay mua nhà hiện nay, khả năng tiếp cận vốn của người dân cũng như việc nhiều doanh nghiệp bất động sản đang tung ra các chính sách hỗ trợ lãi suất 0% trong 24-36 tháng.

Phiên thảo luận thứ hai dự kiến thu hút nhiều sự quan tâm khi đặt ra câu hỏi: có nên xuống tiền mua nhà trong bối cảnh lãi suất còn biến động? Các chuyên gia sẽ phân tích xu hướng hành vi của người tìm kiếm bất động sản, tâm lý chờ đợi của người mua nhà, cũng như rủi ro nếu người mua chờ lãi suất giảm sâu nhưng lại phải đối mặt với việc giá bất động sản tăng trở lại.

Hội thảo được tường thuật trực tuyến trên Báo điện tử Tiền Phong, mời quý bạn đọc quan tâm theo dõi tại tienphong.vn và các nền tảng trong hệ sinh thái Tiền Phong. Mọi câu hỏi liên quan tới chủ đề hội thảo, mời quý bạn đọc gửi cho ban tổ chức theo địa chỉ: nguyenngocmai217@gmail.com.

Xem thêm

Cùng chuyên mục