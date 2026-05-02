Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Gỡ băn khoăn cho nhóm hộ kinh doanh dưới 1 tỷ đồng/năm

Việt Linh

TPO - Nghị định 141/2026/NĐ-CP quy định ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, tác động tới hàng triệu hộ kinh doanh trên cả nước. Trong bối cảnh cận kề hạn chót khai nộp thuế quý I, nhiều hộ có doanh thu dưới ngưỡng mới đã thực hiện thủ tục theo quy định cũ, đang băn khoăn cách xử lý.

Theo quy định mới, ngưỡng doanh thu miễn thuế được nâng từ 500 triệu đồng, lên 1 tỷ đồng.

Với sự thay đổi này, hộ có doanh thu dưới 1 tỷ đồng sẽ không phải nộp tờ khai, chỉ nộp thông báo doanh thu cho cơ quan thuế. Tuy nhiên, thời điểm này đã cận kề hạn chót khai nộp thuế quý I nên nhiều hộ có doanh thu 500 triệu - 1 tỷ đồng đã khai nộp thuế, còn băn khoăn cách xử lý.

Bà Phạm Thị Minh Hiền - Phó trưởng Ban Chính sách và Thuế quốc tế (Cục Thuế, Bộ Tài chính - cho biết, theo quy định tại nghị định Chính phủ mới ban hành, với các hộ kinh doanh tự xác định mức doanh thu dưới 1 tỷ đồng đã kê khai, nộp thuế, sẽ xử lý số tiền thuế nộp thừa theo quy định, hoàn trả hoặc bù trừ.

Quý I vừa qua đã có những hộ thuộc nhóm này kê khai, nộp thuế, cơ quan thuế sẽ hướng dẫn điều chỉnh tờ khai đã nộp. Trường hợp đến cuối năm xác định doanh thu thực tế chưa đến 1 tỷ đồng, hộ kinh doanh sẽ thực hiện thủ tục hoàn trả số thuế đã nộp theo Thông tư 18 của Bộ Tài chính.

10-04-cho-van-minh-4-1759570489778286879714.jpg
Nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế với hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng.

Cơ quan thuế tại các địa phương cũng đã có hướng dẫn với trường hợp này. Theo Thuế cơ sở 10 tỉnh Bắc Ninh, đối với hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm từ trên 500 triệu đồng đến không quá 1 tỷ đồng, từ ngày 29/4/2026 được chuyển sang nhóm không chịu thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Với nhóm này, nghĩa vụ chính là thực hiện thủ tục thông báo số tài khoản ngân hàng đến cơ quan thuế theo mẫu 01/BK-STK, nộp thông báo doanh thu năm theo mẫu 01/TKN-CNKD và thực hiện ghi chép sổ sách kế toán theo mẫu S1a-HKD.

Đối với trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở xuống nhưng đã nộp tờ khai quý I/2026 theo mẫu 01/CNKD trên Cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng eTax Mobile, cơ quan thuế hướng dẫn hai cách xử lý.

Cách thứ nhất, gửi công văn đề nghị hủy tờ khai thuế đến cơ quan thuế để được hỗ trợ hủy tờ khai trên hệ thống. Cách thứ hai, lập tờ khai bổ sung để điều chỉnh doanh thu về 0 theo quy định.

Ông Lê Văn Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH Kế toán Thuế Keytas - cho biết, với quy định mới, hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm sẽ được miễn cả thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Nhóm này không phải nộp tờ khai thuế, chỉ cần thực hiện thông báo doanh thu cho cơ quan thuế trước ngày 31/7 đối với hộ mới thành lập trong 6 tháng đầu năm, hoặc trước ngày 31/1 của năm sau.

Ngược lại, nếu doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hộ, cá nhân kinh doanh phải nộp tờ khai và nộp thuế theo quy định. Trong đó, thuế thu nhập cá nhân được tính trên phần doanh thu vượt trên 1 tỷ đồng, còn thuế giá trị gia tăng tính từ đồng doanh thu đầu tiên.

Ngoài ra, Nghị định 141 cũng cho phép hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở xuống, nếu có nhu cầu, được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Điều này giúp hộ kinh doanh chủ động hơn trong hoạt động và có thể xuất hóa đơn cho khách hàng là doanh nghiệp hoặc các hộ kinh doanh khác.

#thuế hộ kinh doanh #Nghị định 141/2026 #thuế thu nhập cá nhân #thuế giá trị gia tăng #quy định thuế

