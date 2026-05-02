Công ty bầu Đức hút ngàn tỷ trái phiếu

TPO - Lô trái phiếu 2.000 tỷ đồng có mã HAG12601 của Hoàng Anh Gia Lai được phát hành ngày 29/4, kỳ hạn 36 tháng. Lô trái phiếu này được OCB bảo lãnh thanh toán với tổng giá trị bảo lãnh 2.135 tỷ đồng.

Tuần qua, VN-Index tăng 0,81 điểm lên 1.854,1 điểm. Trong khi đó, HNX-Index giảm 1,29 điểm về mức 250,66 điểm. Tính chung trong tháng 4, khối ngoại đã bán ròng hơn 227 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng hơn 13.468 tỷ đồng.

OCB bảo lãnh

Công ty Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) vừa hoàn tất đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ trong nước với quy mô 2.000 tỷ đồng. Cụ thể, lô trái phiếu mã HAG12601 được phát hành ngày 29/4, với khối lượng 20.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 36 tháng.

Công ty của bầu Đức vừa hoàn tất đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với quy mô 2.000 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này được Ngân hàng TMCP Phương Đông (mã chứng khoán: OCB) bảo lãnh thanh toán với tổng giá trị bảo lãnh 2.135 tỷ đồng, bao gồm toàn bộ nợ gốc 2.000 tỷ đồng và tối đa 135 tỷ đồng tiền lãi, cùng các khoản phạt phát sinh trong kỳ tính lãi đầu tiên.

Toàn bộ số tiền thu được sẽ được HAGL dùng để góp vốn thực hiện hợp tác kinh doanh. Cụ thể, 287 tỷ đồng sẽ được rót vào Công ty CP Chăn nuôi Gia Lai để phát triển diện tích cà phê mới trên quỹ đất do công ty này quản lý tại tỉnh Gia Lai. Đây là công ty con của HAGL nắm 97,94% vốn.

HAG phân bổ 506 tỷ đồng cho Công ty CP Gia súc Lơ Pang nhằm hợp tác phát triển vùng trồng cà phê trên quỹ đất liên kết với đối tác thứ ba, cũng tại Gia Lai. Đây cũng là công ty con do HAG nắm 86,33% vốn.

HAG cũng mang 760 tỷ đồng để hợp tác đầu tư trồng cà phê tại Lào thông qua Công ty CP Đầu tư Savannakhet, tập trung tại tỉnh Savannakhet, Lào. 670 tỷ đồng còn lại được phân bổ cho Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Stung Treng để phát triển vùng nguyên liệu cà phê tại tỉnh Stung Treng (Campuchia).

Động thái huy động 2.000 tỷ đồng trái phiếu mới của HAG sau khi khoản nợ trái phiếu của HAG với Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) được tất toán vào cuối tháng 3.

Tính tới cuối tháng 3, HAG có nợ phải trả gần 10.300 tỷ đồng, chiếm 39% tổng tài sản nhưng giảm mạnh so với con số 12.200 tỷ đồng hồi đầu năm.

Quý I năm nay, HAG có doanh thu thuần đạt 1.784 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ghi nhận ở mức 1.172 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ cấu doanh thu HAG cho thấy sự phân hóa giữa các mảng kinh doanh cốt lõi. Trong đó, doanh thu từ trái cây đạt 1.314 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất và tăng 32% so với cùng kỳ. Mảng chăn nuôi heo ghi nhận sự thu hẹp khi chỉ mang về hơn 15 tỷ đồng doanh thu, giảm đáng kể so với con số gần 76 tỷ đồng của quý I/2025.

Đáng chú ý, báo cáo giải trình kết quả kinh doanh HAG cho thấy, chi phí tài chính âm hơn 576 tỷ đồng. Nguyên nhân chính là do HAG được miễn giảm 750 tỷ đồng lãi tiền vay và lãi trái phiếu phát sinh. Khoản thu nhập này đã đẩy lợi nhuận sau thuế quý I năm nay lên mức 1.172 tỷ đồng, gấp 3 lần so với kết quả 360 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

Nhờ đó, tính đến ngày 31/3, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của HAG đã dương 2.663 tỷ đồng. Như vậy, HAG hoàn thành được 28% mục tiêu lợi nhuận năm nay.

Đua nhau bán cổ phiếu

Ông Đoàn Văn Hiểu Em - thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (mã chứng khoán: MWG) đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu MWG để giảm sở hữu xuống 1,55 triệu cổ phiếu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 6/5-4/6.

Đáng chú ý, từ ngày 23/3-29/4, cổ phiếu MWG đã tăng 13%, từ 74.200 đồng lên 84.000 đồng/cổ phiếu. Với thị giá này, ước tính ông Hiểu Em có thể thu về 168 tỷ đồng nếu thoái bớt vốn thành công.

Lãnh đạo Thế giới Di động đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu MWG.

Trước đó, vào ngày 24/3, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital đã bán ra 808.000 cổ phiếu MWG. Ngày 26/3, Dragon Capital mua ròng trở lại 230.000 cổ phiếu MWG, nâng sở hữu lên 5% vốn điều lệ.

Ông Nguyễn Văn Linh - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng An Giang (mã chứng khoán: CAG) - đã bán toàn bộ cổ phần đang nắm giữ tại CAG. Cụ thể, ông Linh đã bán hết hơn 2,53 triệu cổ phiếu CAG, tương đương 18,34% vốn điều lệ và không còn là cổ đông lớn của CAG.

Tương tự, ông Lại Hợp Quốc - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển Bắc Minh (mã chứng khoán: SBM) - đã bán toàn bộ cổ phần SBM nắm giữ. Cụ thể, ông Quốc bán 963.149 cổ phiếu, tương đương 2,14% vốn điều lệ đang nắm giữ tại SBM. Giá trị giao dịch khoảng 29 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, bà Nguyễn Trần Phương Linh - Phó Tổng Giám đốc kinh doanh của Công ty HHP Global (mã chứng khoán: HHP) - đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu HHP, tương ứng 2,31% vốn điều lệ HHP. Hiện bà Linh chưa sở hữu cổ phiếu nào tại HHP. Ước tính, bà Linh sẽ chi khoảng 26 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ.

Bà Linh là con gái của bà Trần Thụ Thu Phương - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc kiêm người phụ trách tại HHP. Hiện bà Phương đang nắm giữ 8,6 triệu cổ phiếu HHP, tương đương tỷ lệ 9,95% vốn điều lệ.