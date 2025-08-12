Động thái gây chú ý của doanh nghiệp liên quan bầu Đức

TPO - Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai do Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai nắm hơn 98% vốn điều lệ vừa phát hành 10.000 trái phiếu mã HTL12501, kỳ hạn đến 8/8/2028, lãi suất cố định 10,5%/năm.

Trái phiếu của Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai được bảo lãnh thanh toán, được phép mua lại trước hạn theo điều khoản phát hành và cam kết với trái chủ. Công ty CP Chứng khoán OCBS là tổ chức đăng ký, lưu ký.

Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai là doanh nghiệp lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi. Doanh nghiệp này do Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) nắm hơn 98% vốn điều lệ.

Tại ngày 31/7, doanh nghiệp này đăng ký 50 lao động. Vốn điều lệ của Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai 1.285 tỷ đồng, trong đó Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai nắm 98,77%. Còn lại, ông Thủy Ngọc Dũng nắm 0,61% vốn điều lệ, bà Lê Thị Liễu 0,61% vốn điều lệ.

Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai do bà Võ Thị Mỹ Hạnh làm Giám đốc kiêm đại diện pháp luật. Đáng chú ý, bà Hạnh hiện cũng là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng Giám đốc Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai.

Hồi tháng 10/2024, Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai đã đáo hạn lô trái phiếu 350 tỷ đồng, kỳ hạn 4 năm, lãi suất 10%/năm, do TPBank lưu ký.

Quý II năm nay, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai đạt hơn 2.300 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 53% so với cùng kỳ. Mức tăng này chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh chuối.

Dù doanh thu tài chính giảm 14% còn 78 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng mạnh 75% lên 285 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 24% lên 108 tỷ đồng, lỗ khác tăng từ 18 tỷ đồng lên 34 tỷ đồng nhưng mức lãi gộp tăng mạnh giúp HAG đạt 483 tỷ đồng lợi nhuận ròng, tăng 86% so với cùng kỳ.

Sau 6 tháng đầu năm, HAG đạt hơn 3.700 tỷ đồng doanh thu thuần (tăng 34%), lãi ròng 824 tỷ đồng (tăng 72% so với cùng kỳ). Kết quả này tương ứng 67% mục tiêu doanh thu và 78% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Đáng chú ý, HAG hết lỗ lũy kế, với lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối quý II gần 400 tỷ đồng. Trước đó, HAG rơi vào cảnh lỗ lũy kế sau khoản lỗ hơn 1.000 tỷ đồng tại quý IV/2020, tính đến quý II/2021 lên tới hơn 7.500 tỷ đồng.

Tại cuối quý II, tổng tài sản của HAG đạt hơn 26.000 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn gần 11.000 tỷ đồng, tăng 29%. Tiền mặt nắm giữ ghi nhận 194 tỷ đồng, tăng 29%. Tồn kho đạt 738 tỷ đồng, tăng 6%. Trong khi đó, nợ ngắn hạn ghi nhận 13.700 tỷ đồng, tăng 23% và chiếm phần lớn tổng nợ phải trả.