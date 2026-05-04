Sơn La điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo sở, ngành

TPO - Ngày 4/5, UBND tỉnh Sơn La tổ chức hội nghị công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ tại nhiều sở, ngành, nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ông Đặng Ngọc Hậu trao quyết định bổ nhiệm kiện toàn nhân sự cấp sở.

Tại hội nghị đã công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về công tác cán bộ tại sở Công Thương, Dân tộc và Tôn giáo, Ngoại vụ, Tài chính.

Theo đó, ông Nguyễn Xuân Hoàng - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương; ông Trà Quyết Thắng - Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Cùng với đó, ông Nguyễn Văn Mạnh - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ; ông Đỗ Thế Hưởng - Bí thư Đảng ủy xã Yên Sơn được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Ngọc Hậu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cán bộ được điều động, bổ nhiệm tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, cùng tập thể đơn vị giữ vững đoàn kết, nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.