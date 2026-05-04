Huế: Khen thưởng tài xế xe ôm dũng cảm truy bắt trộm

TPO - Một tài xế xe ôm công nghệ cùng hai cán bộ Cảnh sát giao thông có hành động dũng cảm truy đuổi, khống chế đối tượng trộm cắp giữa trung tâm thành phố vừa được Công an TP. Huế biểu dương, khen thưởng.

Ngày 4/5, Công an TP. Huế tổ chức khen thưởng đột xuất đối với một người dân và hai cán bộ Cảnh sát giao thông vì có hành động dũng cảm truy bắt đối tượng trộm cắp tài sản xảy ra tại khu vực công viên Phú Xuân, phường Phú Xuân, Huế.

Khen thưởng đột xuất người dân (thứ hai từ phải sang) và hai cán bộ CSGT có hành động dũng cảm truy bắt đối tượng trộm giữa trung tâm TP. Huế.

Trước đó, khoảng 19h50 ngày 30/4, tại công viên Phú Xuân, đối tượng Trương Ngọc Thuyên (SN 1994, trú phường An Cựu, TP. Huế) lợi dụng sơ hở của một nhóm sinh viên đang chụp ảnh để trộm một điện thoại di động iPhone 13 của anh L.Đ.Q. (SN 2006, trú phường Kim Trà, Huế).

Bị phát hiện, đối tượng bỏ chạy về hướng cầu Phú Xuân trong sự truy hô của người dân. Khi đến giữa cầu, anh N.H.H. (trú phường Hương An, TP. Huế, tài xế xe ôm công nghệ) đã nhanh chóng áp sát, chặn hướng di chuyển và khống chế đối tượng.

Đúng thời điểm này, Trung tá Trần Trọng Vinh và Thiếu tá Hoàng Xuân Tiến - cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế trên đường làm nhiệm vụ đã kịp thời có mặt, phối hợp truy đuổi, khống chế đối tượng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tang vật là một điện thoại iPhone 13. Sau đó, đối tượng cùng tang vật được bàn giao cho Công an phường Phú Xuân để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Ghi nhận tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an TP. Huế đã quyết định khen thưởng đột xuất đối với anh N.H.H., cùng Trung tá Trần Trọng Vinh và Thiếu tá Hoàng Xuân Tiến.