Mỹ tuyên bố rút 5.000 quân ở Đức: Châu Âu bất ngờ, NATO dịu giọng với Nhà Trắng

TPO - Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas ngày 4/5 cho biết, thời điểm rút quân của Mỹ khỏi châu Âu - dự kiến trong vòng 6 đến 12 tháng tới - là “đáng ngạc nhiên”.

“Đã có những cuộc thảo luận từ lâu về khả năng rút quân của Mỹ khỏi châu Âu. Tuy nhiên, thời điểm công bố điều này lại gây bất ngờ”, bà Kallas nói trong cuộc họp lần thứ 8 của Cộng đồng Chính trị châu Âu tại Armenia.

Bà Kallas cho biết, diễn biến này làm nổi bật sự cần thiết phải “tăng cường đáng kể trụ cột châu Âu trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)” và để châu Âu “phải tự mình làm nhiều hơn nữa”.

“Quân đội Mỹ hiện diện ở châu Âu không chỉ để bảo vệ lợi ích của châu Âu mà còn cả lợi ích của Mỹ”, bà nói thêm.

Khi được hỏi về lập trường của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bà Kallas cho biết không có đại diện nào của Mỹ có mặt tại cuộc họp để làm rõ lập trường của Nhà Trắng.

Những nhận xét này được đưa ra sau khi Lầu Năm Góc tuyên bố giảm sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Đức - trung tâm quân sự lớn nhất của Mỹ ở châu Âu - trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Washington và các đồng minh châu Âu về cuộc chiến ở Iran và thuế quan.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết, khoảng 5.000 binh sĩ sẽ được rút khỏi Đức theo lệnh của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ.

Cùng ngày, Tổng thư ký NATO cho biết, các quốc gia châu Âu đã “hiểu được thông điệp” từ Tổng thống Mỹ Trump và đảm bảo rằng các thỏa thuận về việc sử dụng căn cứ quân sự ở châu Âu sẽ được thực hiện.

Trước đó, ông Trump đã cáo buộc một số quốc gia NATO không nhiệt tình hỗ trợ Mỹ trong chiến dịch ở Iran.

"Đúng vậy, phía Mỹ có một số thất vọng, nhưng châu Âu đã lắng nghe", ông Rutte nói với các phóng viên tại hội nghị Cộng đồng Chính trị châu Âu. "Họ đảm bảo rằng tất cả các thỏa thuận song phương về căn cứ quân sự đang được thực hiện".

Tây Ban Nha, một thành viên NATO, đã tuyên bố rằng các căn cứ quân sự trên lãnh thổ nước này không thể được sử dụng cho cuộc chiến với Iran. Nhưng ông Rutte cho biết, các quốc gia NATO khác như Montenegro, Croatia, Romania, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Ý, Anh, Pháp và Đức đang thực hiện các yêu cầu về việc sử dụng căn cứ và các hỗ trợ hậu cần khác.

Ngoài ra, ngày càng có nhiều quốc gia châu Âu sẵn sàng bố trí các khí tài như tàu quét thủy lôi gần eo biển Hormuz để sẵn sàng cho "giai đoạn tiếp theo".

Trước đó, nhiều quốc gia châu Âu tuyên bố sẽ tham gia một nhiệm vụ nhằm giúp đảm bảo tự do hàng hải qua eo biển Hormuz sau khi chiến tranh kết thúc.