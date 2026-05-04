Thế giới

Giá dầu bật tăng sau khi Iran tuyên bố chặn đứng tàu Mỹ ở eo biển Hormuz

Minh Hạnh

TPO - Giá dầu đang tăng cao do những lo ngại về sự an toàn của tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, sau khi hải quân Iran tuyên bố đã ngăn chặn tàu chiến Mỹ tiến vào tuyến đường thủy này.

(Ảnh: Reuters)

Cụ thể, giá dầu Brent tăng 3,8% lên 112,3 USD/thùng. Dầu WTI cũng tăng với biên độ tương tự lên 105,6 USD/thùng.

Diễn biến mới nhất của giá dầu được ghi nhận sau khi Iran tuyên bố ngăn chặn các tàu khu trục Mỹ tiến vào eo biển Hormuz. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã bác bỏ thông tin này.

Cùng ngày, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) cũng lên án điều mà họ gọi là “vụ tấn công của Iran” nhắm vào một tàu chở dầu thuộc công ty dầu khí nhà nước ADNOC, khi con tàu cố gắng đi qua eo biển Hormuz.

Bộ Ngoại giao UAE cho biết, tàu chở dầu của ADNOC đã bị hai máy bay không người lái của Iran nhắm mục tiêu khi đang đi qua eo biển, nhưng không có thương vong nào được ghi nhận.

Anwar Gargash - Cố vấn của tổng thống UAE - cho biết trong một bài đăng trên X: “Những cuộc tấn công này cho thấy mối đe dọa của Iran đối với an ninh và sự ổn định của khu vực vẫn đang tiếp diễn. Việc này không thể bị bỏ qua”.

Trước khi tăng mạnh, giá dầu đã giảm nhẹ vào sáng 3/5 sau khi Nhà Trắng công bố kế hoạch đưa các tàu thuyền qua eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thắc mắc về việc liệu lực lượng hải quân hộ tống của Mỹ có đủ để đưa các tàu chở dầu đi qua eo biển với số lượng lớn hay không.

Ở thời điểm hiện tại, giá dầu thô phản ánh “không chỉ sự gián đoạn ngắn hạn, mà còn cả nguy cơ gián đoạn kéo dài”, Stephen Innes - đối tác quản lý tại SPI Asset Management - cho biết. “Washington và Tehran đang trong tình trạng đối đầu căng thẳng, cảm giác giống như đang thách thức nhau nhượng bộ hơn là ngoại giao”.

CNN, Al Jazeera
#Mỹ #tàu chiến Mỹ #tàu khu trục Mỹ #eo biển Hormuz #Iran

