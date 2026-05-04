Vụ cháy ô tô ở cây xăng làm 2 người chết: Đội trưởng SOS nói về việc dập lửa gây tranh cãi

TPO - “Lúc đó còn thời gian, có cách để ứng cứu, giá như chúng tôi biết được thông tin thì có lẽ không xảy ra kết cục đau lòng như vậy”, anh Nghĩa xót xa.

Sau 3 ngày xảy ra vụ cháy ô tô ở cây xăng Petrolimex số 90 (thôn Tú Mỹ, xã Thăng Điền, TP. Đà Nẵng), anh Lê Hồng Nghĩa (Đội trưởng Đội SOS Quảng Nam) vẫn còn day dứt khi vụ việc khiến hai người tử vong.

Xe cháy khiến hai người bên trong tử vong.

Anh Nghĩa kể chiều 1/5, trên đường về nhà, phát hiện cây xăng số 90 có cháy, anh lập tức chạy vào cùng mọi người nỗ lực dập lửa.

Video về vụ cháy dài khoảng 7 phút lan truyền trên mạng xã hội, chỉ thấy hình ảnh anh và những người xung quanh cầm vòi nước xịt, hối hả xách từng xô, chậu nước tới dập lửa gây tranh cãi. Nhiều người tỏ ra bất bình vì dùng nước chữa cháy xăng là sai cách; tại sao không dùng bình chữa cháy chuyên dụng để khống chế? Một số người còn cho rằng cách chữa cháy không đúng này khiến kết cục vụ việc bi thảm.

Anh Nghĩa nhớ lại, thời điểm đó vừa tới cây xăng, gạt chân chống xe xuống là anh lao tới chỗ để bình chữa cháy ôm bình ra xịt vào đám cháy, đồng thời gọi các thành viên đội SOS Quảng Nam tới hỗ trợ.

Sau khi dùng hết 8 bình chữa cháy ở cây xăng và 4 bình do đội mang tới, ngọn lửa vẫn lớn và lan sang trụ bơm xăng. Lúc này anh quyết định sử dụng vòi nước xịt vào phần sau của xe. Những người ở đó cũng hối hả chạy đi xách từng xô, chậu nước tới để khống chế ngọn lửa.

“Tôi dùng nước dập lửa là có nguyên do. Vì lúc đó ngọn lửa đang cháy trên vật thể rắn chứ không phải cháy xăng hay khí, cần nước để hạ nhiệt và không lan ra các khu vực khác. Đó cũng là phương án tức thời trong khi chờ cứu hỏa đến. Sau hơn 10 phút chạy đua, đám cháy cũng được khống chế”, anh nói.

Anh chia sẻ thêm, suốt 3 ngày qua rất nhiều người chỉ trích những người có mặt ở hiện trường lúc đó không biết cách dập lửa, đặc biệt là anh – đội trưởng Đội SOS Quảng Nam. Tuy nhiên, đó chỉ là hình ảnh mọi người thấy từ video quay lại đoạn sau của quá trình chữa cháy. “Nếu nhìn ở nền, mọi người vẫn thấy bụi trắng còn rất nhiều, đó là do chúng tôi dùng hết các bình chữa cháy lúc đầu, tiếc là vẫn không dập được lửa”, anh nói.

Đội trưởng Đội SOS Quảng Nam trải lòng, biết dư luận bất bình, anh vẫn không để tâm, vì chỉ những người có mặt ở thời điểm đó mới biết tình hình thực tế căng thẳng và đã làm hết những gì có thể. Điều khiến anh day dứt nhất là không biết thông tin bên trong xe còn có hai người.

“Lúc đó còn thời gian, có cách để ứng cứu, giá như chúng tôi biết được thông tin thì có lẽ không xảy ra kết cục đau lòng như vậy”, anh Nghĩa xót xa.

Những người có mặt ở cây xăng nỗ lực dập lửa.

Như Tiền Phong thông tin, chiều 1/5, xe ô tô BKS 92A-265.xx do Võ Nguyễn Duy An (sinh năm 2002, trú thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Điền) điều khiển ghé vào cây xăng Petrolimex số 90 để đổ xăng. Trên xe lúc này còn có T.H.T (sinh năm 2009, trú tổ 2, thôn An Dưỡng, xã Thăng Điền) và D.A.K (sinh năm 2010, trú thôn Tú Phương, xã Thăng Điền).

Khi nhân viên cây xăng vừa đưa vòi bơm ra để chuẩn bị tiếp nhiên liệu thì bất ngờ phần cốp sau xe phát nổ, ngọn lửa bùng phát dữ dội bao trùm xe. Phát hiện sự việc, nhân viên cây xăng cùng người dân và lực lượng hỗ trợ tại chỗ nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy để dập lửa. Khoảng 15 phút sau, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, 2 nạn nhân là T.H.T và D.A.K đã tử vong bên trong xe.