Vụ cháy ô tô khiến 2 người chết ở Đà Nẵng: Tài xế đối mặt khung hình phạt đến 8 năm tù

Nguyễn Ngọc - Hoài Văn

TPO - Liên quan vụ cháy ô tô chở nhiều pin, ắc quy xảy ra tại một cây xăng ở TP. Đà Nẵng vào ngày 1/5 khiến 2 người tử vong, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng, với những diễn biến ban đầu và kết quả xác minh của cơ quan điều tra, có đủ căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân liên quan về hành vi vi phạm quy định phòng cháy, chữa cháy.

Khởi tố là có căn cứ

Theo luật sư Đặng Văn Cường, căn cứ clip ghi lại vụ việc và thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, có thể xem xét khởi tố bị can đối với Võ Nguyễn Duy An về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” theo Điều 313 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, cơ quan điều tra sẽ làm rõ vai trò của một số cá nhân liên quan, trong đó có chủ phương tiện là Nguyễn Quốc Vin, để xử lý theo quy định pháp luật.

Kết quả xác minh ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng cho thấy, Nguyễn Quốc Vin hoạt động kinh doanh cho thuê xe điện trẻ em, thu mua, sửa chữa và sạc nhiều pin, ắc quy để sử dụng. Khoảng 14h ngày 1/5, Vin nhờ Võ Nguyễn Duy An điều khiển xe ô tô mang BKS 92A-265.04, chở theo T.H.T. (SN 2009) và D.A.K. (SN 2010) cùng số pin, ắc quy đã sạc đầy từ tiệm tại thôn Tú Nghĩa đến kho tại phường An Thắng.

3070260525164029721.jpg
Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.

Đến khoảng 15h25, khi xe dừng tại trụ bơm xăng số 1 (cây xăng Petrolimex số 90, thôn Tú Mỹ, xã Thăng Điền, TP. Đà Nẵng) để tiếp nhiên liệu, tài xế vẫn để xe nổ máy và rời khỏi phương tiện. Trong lúc nhân viên chuẩn bị bơm xăng, khu vực cốp xe bất ngờ phát nổ, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Sau khoảng 15 phút, đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện 2 nạn nhân đã tử vong trong xe, chiếc ô tô cháy trơ khung, và một trụ bơm xăng bị phá hủy hoàn toàn. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT bước đầu xác định, số pin và ắc quy được vận chuyển với số lượng lớn, đã sạc đầy nhưng không đảm bảo điều kiện an toàn, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao.

Theo luật sư Cường, các loại pin, đặc biệt là pin lithium-ion, được xếp vào nhóm hàng hóa nguy hiểm (Class 9) do có thể phát nhiệt, phát sinh khí độc và dễ gây cháy nổ nếu xảy ra đoản mạch hoặc quá nhiệt. Việc vận chuyển loại hàng hóa này đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy.

chay-xe-o-to-2.jpg
Hiện trường vụ việc.

“Trong trường hợp vận chuyển số lượng lớn, cần sử dụng phương tiện chuyên dụng, có trang thiết bị phòng cháy đầy đủ và cơ sở kinh doanh phải được cấp phép theo quy định. Việc sử dụng ô tô con để chở lượng lớn pin, ắc quy là không đảm bảo an toàn và thực tế đã dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”, luật sư Cường nhận định.

Luật sư Cường cũng cho rằng, việc tài xế không tuân thủ quy định an toàn như để xe nổ máy khi tiếp nhiên liệu, chở hàng hóa nguy hiểm cùng người trên xe là những yếu tố làm gia tăng rủi ro và có dấu hiệu vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Đối mặt mức khung hình phạt đến 8 năm tù

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 313 Bộ luật Hình sự, hành vi vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy gây hậu quả làm chết 2 người có thể bị phạt tù từ 5 đến 8 năm. “Trong vụ việc này, hậu quả đã làm 2 người tử vong, thiệt hại tài sản lớn nên nếu bị kết tội, bị can có thể đối mặt mức án từ 5 đến 8 năm tù”, luật sư Cường phân tích.

Ngoài ra, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ hoạt động kinh doanh của cơ sở liên quan, xác định trách nhiệm của chủ phương tiện cũng như các cá nhân khác để xem xét xử lý theo quy định pháp luật.

tai-xe.jpg
Công an khởi tố, bắt giam Võ Nguyễn Duy An.

Theo Luật sư Cường, một trong những nội dung quan trọng đang được làm rõ là nguyên nhân tử vong của 2 nạn nhân, cũng như lý do vì sao các nạn nhân không thể thoát ra ngoài khi xảy ra cháy.

Cơ quan điều tra cũng sẽ xác minh mối quan hệ giữa các nạn nhân với bị can và những người liên quan. Kết luận về nguyên nhân cái chết sẽ là căn cứ quan trọng để giải quyết vụ án theo đúng quy định pháp luật.

Luật sư Cường lưu ý, khi vụ việc đang trong quá trình điều tra, mọi thông tin chưa được kiểm chứng, bịa đặt hoặc xuyên tạc nếu lan truyền trên mạng xã hội đều có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.

Liên quan đến vụ việc, ngày 4/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Nguyễn Duy An (SN 2002, trú xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” theo Điều 313 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, Công an Đà Nẵng đang tiếp tục xác minh, củng cố tài liệu để xử lý đối với Nguyễn Quốc Vin (SN 1994, trú xã Thăng Điền) – chủ phương tiện liên quan.

