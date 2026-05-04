Ngân hàng không duyệt các khoản vay dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

TPO - "Các nhà thầu đang gặp khó khăn về tài chính khi ngân hàng không phê duyệt các khoản vay đối với dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức", Thứ trưởng Bộ Y tế cho hay.

Chiều 4/5, tại họp báo thường kỳ Chính phủ, phóng viên đặt câu hỏi về Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, trong quý II/2026 có được đưa vào hoạt động theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ không? Vướng mắc chính để đưa hai bệnh viện vào hoạt động là gì?

Trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận cho biết, hai dự án bệnh viện trên có quy mô rất lớn và hiện đại, mỗi dự án có vốn đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Ninh Bình.



Theo ông, Chính phủ đã ban hành nghị quyết để giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Thực tế khi đi vào thi công có nhiều khó khăn, vướng mắc, cần phải giải quyết. Ví dụ như việc thay đổi thiết kế dẫn đến thay đổi nhiều hạng mục như phòng cháy, chữa cháy; cấp nước; thiết bị y tế không thể như cũ nữa mà phải thay đổi theo quy trình mua sắm mới.

"Các nhà thầu đang gặp khó khăn về tài chính khi ngân hàng không phê duyệt các khoản vay đối với dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức", Thứ trưởng Bộ Y tế nói.

Đại diện Bộ Y tế khẳng định, hiện nay các vướng mắc cơ bản đã được giải quyết, đang thực hiện các công đoạn về phòng cháy, chữa cháy; cấp thoát nước; các khó khăn, vướng mắc về tài chính.

Thứ trưởng Bộ Y tế cho hay, Chính phủ đã có chỉ đạo, phấn đấu đưa hai dự án bệnh viện này đi vào hoạt động trong quý II/2026. Bộ Y tế đã tích cực phối hợp với Bộ Xây dựng thực hiện thẩm tra, phê duyệt các kế hoạch, chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân lực xử lý các hạng mục còn dở dang để đủ điều kiện cấp phép phòng cháy chữa cháy; cấp phép môi trường.

Bộ Y tế cũng đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án áp dụng các cơ chế thuận lợi nhất cho nhà thầu trong việc tạm thanh toán. Hiện nay, nhà thầu có thể được tạm thanh toán đến 90% khối lượng thực hiện.

Đối với các hạng mục phát sinh phải điều chỉnh, bổ sung phụ lục hợp đồng, Bộ cũng cho phép tạm ứng ở mức cao hơn quy định (30%), có thể lên tới 50% theo thẩm quyền, nhằm tạo điều kiện cho nhà thầu có đủ nguồn lực thi công dự án.