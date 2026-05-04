Thảm án ở Tây Ninh: Cha mẹ già nghẹn ngào đón thi thể con, cháu

Tân Lộc

TPO - Ngay khi thi thể được đưa về, căn nhà nhỏ ở xã Năm Căn (Cà Mau) đông nghịt người đến chia buồn. Không ai cầm được nước mắt trước cái chết thương tâm của người mẹ trẻ và đứa con mới 2 tháng tuổi.

Chiều 4/5, căn nhà nhỏ của vợ chồng bà Ninh Thị Mười Sáu (56 tuổi, ấp Chống Mỹ, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau) - mẹ ruột chị Đ.T.T, rất đông người đến thăm viếng. Bà con, hàng xóm bày tỏ tiếc thương khi hay tin chị T cùng con trai mới 2 tháng tuổi nghi bị chính người chồng, người cha là Nguyễn Tấn Phước sát hại vào trưa hôm qua (3/5) ở tỉnh Tây Ninh.

Trong tiếng nấc nghẹn ngào, bà Sáu cho biết, con gái bà là chị Đ.T.T khi lên 17 tuổi đã xin cha mẹ đến Lâm Đồng làm công nhân, kiếm tiền gửi về phụ giúp gia đình.

“Hai năm trước, con gái tôi kết hôn với Nguyễn Tấn Phú, quê Tây Ninh sau thời gian quen biết. Ngày đưa con gái về nhà chồng, tôi thầm nghĩ đời con sẽ được hạnh phúc trọn vẹn, nhưng không dè...", bà Sáu bỏ lửng câu nói.

Người thân, hàng xóm không khỏi xót xa trước sự ra đi của chị T..

Theo lời bà Sáu, con gái lấy chồng xa xứ, bà không thể tới lui thường xuyên thăm con, cháu. Bù lại, ngày nào bà cũng gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe của con.

“Hôm qua tôi gọi nhưng T không bắt máy, cứ nghĩ con gái bận việc nên không nghe điện thoại của mẹ. Đến tối thì mới hay hung tin, lúc đó vợ chồng tôi ngã quỵ", bà Sáu nói trong nước mắt.

Cha ruột chị T, ông Đoàn Văn Long cho biết, khi nhận được hung tin, gia đình đã thuê xe lên Tây Ninh chở thi thể con và cháu ngoại về đến nhà khoảng 11h trưa hôm nay.

Ông Trần Ngọc Minh - Bí thư Chi bộ ấp Chống Mỹ, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau cho biết, gia đình vợ chồng bà Sáu thuộc diện khó khăn. Ông Long chạy xe ôm còn vợ đi thu mua ve chai, riêng người anh trai của chị T bị khuyết tật, đi bán vé số dạo hàng ngày quanh xóm.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, khoảng 12h trưa ngày 3/5, người dân tại ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công (tỉnh Tây Ninh) hoảng hốt khi nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ nhà của đối tượng Nguyễn Tấn Phước. Khi chạy đến kiểm tra, nhiều người bàng hoàng chứng kiến Phước đang cầm dao tấn công những người thân trong gia đình.

Trong cơn kích động, đối tượng được cho là đã dùng dao chém nhiều nhát khiến vợ là bà Đ.T.T và con nhỏ mới 2 tháng tuổi tử vong tại chỗ.

