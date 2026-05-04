Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích ở Huế sau gần 2 ngày tìm kiếm

TPO - Sau gần hai ngày mất tích khi đi ra khu vực suối phía sau nhà, một người đàn ông ở xã Nam Đông (TP. Huế) được lực lượng chức năng tìm thấy trong tình trạng đã tử vong tại hồ Tả Trạch.

Ngày 4/5, Công an xã Nam Đông (TP. Huế) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông H.T.N. (SN 1976, trú thôn Bha Bhar, xã Nam Đông) sau quá trình tổ chức tìm kiếm khẩn trương.

Lực lượng chức năng xã Nam Đông phối hợp đơn vị cứu nạn cứu hộ tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích. Ảnh: CTV

Trước đó, vào tối ngày 2/5, Công an xã Nam Đông tiếp nhận tin báo từ người dân về việc ông N. mất tích. Theo gia đình, khoảng 15h cùng ngày, ông N. rời nhà bố mẹ đẻ, đi ra khu vực suối phía sau nhà. Đến khoảng 17h không thấy quay về, gia đình cùng người dân tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Nam Đông huy động lực lượng phối hợp bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, Ban Chỉ huy Quân sự xã và người dân tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Chính quyền địa phương đồng thời huy động dân quân tự vệ, đề nghị lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hỗ trợ rà soát khu vực suối và vùng lân cận.

Thi thể ông N. sau đó được phát hiện tại khu vực hồ Tả Trạch, gần nhà nạn nhân. Công an xã đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Huế và Viện kiểm sát Nhân dân khu vực tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân.

Kết quả ban đầu xác định, trên cơ thể nạn nhân không có dấu vết tác động ngoại lực; các dấu hiệu phù hợp với nguyên nhân tử vong do ngạt nước. Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm theo quy định, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.