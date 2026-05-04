Tàu cá chìm do dông lốc, 2 ngư dân Quảng Trị bơi gần 1km vào bờ

TPO - Một tàu cá của ngư dân Quảng Trị bị dông lốc đánh chìm khi đang khai thác gần bờ. Rất may, hai thuyền viên trên tàu đã kịp bơi vào bờ an toàn, lực lượng biên phòng nhanh chóng có mặt hỗ trợ khắc phục hậu quả.

Ngày 4/5, Đồn Biên phòng Hải An (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ chìm tàu cá khi đang hoạt động trên biển, khiến toàn bộ phương tiện bị hư hỏng nặng.

Lực lượng chức năng và người dân địa phương hỗ trợ các ngư dân gặp nạn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ 30 cùng ngày, tàu cá mang số hiệu QT-22097-TS do ông Võ Xuân Hoài (SN 1977, trú thôn Xuân Lộc, xã Cửa Việt) làm chủ, đang khai thác hải sản tại khu vực cách cảng Mỹ Thủy khoảng 0,5 hải lý thì bất ngờ gặp dông lốc lớn và bị đánh chìm. Trên tàu có hai thuyền viên gồm ông Hoài và ông Nguyễn Văn Tha (SN 1969).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Hải An đã khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương, thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động gần khu vực hỗ trợ tìm kiếm, đồng thời triển khai lực lượng, phương tiện tổ chức ứng cứu. Đến khoảng 7 giờ cùng ngày, hai thuyền viên đã tự bơi gần 1km để vào bờ, sức khỏe ổn định.

Sau sự cố, lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp với gia đình ngư dân tiến hành thu gom tài sản bị trôi dạt trên biển. Đồng thời, một tàu kéo đang thi công tại cảng Mỹ Thủy đã được huy động để lai dắt tàu cá bị nạn vào bờ phục vụ công tác sửa chữa.

Lực lượng chức năng phối hợp với gia đình ngư dân tiến hành thu gom tài sản bị trôi dạt trên biển để đưa về nhà.

Vụ việc một lần nữa cho thấy nguy cơ tiềm ẩn từ thời tiết cực đoan trên biển, đặc biệt trong giai đoạn giao mùa, đòi hỏi ngư dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, trang bị đầy đủ phương tiện an toàn trước khi ra khơi.